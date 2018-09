Letzte Führungen zu den Humpis in Avingnon

Endspurt im Museum Humpisquartier: Noch bis 23. September ist die Ausstellung „Die Humpis in Avignon – Zucker erobert Europa“ zu sehen. Aufgrund der hohen Nachfragen werden zusätzliche Führungen angeboten. Am Mittwoch, 19. September findet vor dem Vortrag „Ein süßes Produkt, eine bittere Geschichte“ von Wolfram Frommlet auf der Humpisbühne um 18 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung statt. Am Sonntag, 23. September, dem letzten Tag der Ausstellung, werden zwei Führungen angeboten, um 11 und um 14 Uhr.