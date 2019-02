Mit der Einzelausstellung von Martha Jungwirth präsentiert das Kunstmuseum Ravensburg die bislang umfassendste Ausstellung der österreichischen Künstlerin in Deutschland, heißt es in der Pressemitteilung. Ute Stuffer, Direktorin des Kunstmuseums, lädt am Donnerstag, 14. Februar, um 18 Uhr zur letzten Direktorenführung durch die Ausstellung Martha Jungwirth ein. Die Führung kostet sechs Euro pro Person, zuzüglich Eintritt. Foto: Kunstmuseum