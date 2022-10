Wer will, kann die letzten Tage der Ausstellung „Musterung. Pop und Politik in der zeitgenössischen Textilkunst" für einen Besuch im Kunstmuseum nutzen. „Musterung“ zeigt laut Pressemitteilung farbmächtige Arbeiten, haptische Stoffe und raumgreifende Installationen und stellt unterschiedliche Positionen von international renommierten Künstlern und Künslterinnen in einen Dialog, die sich explizit mit textilen Materialien beschäftigen und zugleich deren gesellschaftspolitische Bedeutung erkunden. Am Mittwoch, 26. Oktober, um 17 Uhr können junge Erwachsene und Studierende bei einer kostenfreien Studierendenführung teilnehmen. Dieses Mal führen Jill Trummer (Studierende und Praktikantin im Kunstmuseum) und Kristina Groß (Kuratorin) durch die Ausstellung. Die kuratorische Führung am Donnerstag, 27. Oktober, um 17 Uhr bietet zudem Einblicke in die Ausstellungsarbeit. Am Samstag findet außerdem wieder das beliebte Kinderatelier zur Marktzeit, um 11 Uhr statt. Während dem Ausstellungsumbau vom 31. Oktober bis zum 18. November ist das Kunstmuseum geschlossen.