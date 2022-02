Letzte Ausstellungswoche für Max Ernst und Caroline Achaintre im Kunstmuseum

Die letzte Ausstellungswoche mit den Ausstellungen „Max Ernst. Zwischenwelten“ und „Caroline Achaintre. Shiftings“ bietet noch bis einschließlich 20. Februar die Gelegenheit, die Einzelausstellung des großen Formverwandlers und Pionier des Surrealismus Max Ernst (1891–1976) und die erste museale Einzelausstellung in Deutschland von Caroline Achaintre (* 1969 FR) zu besuchen oder bei der öffentlichen Führung am Sonntag, 20. Februar, um 15 Uhr näher kennenzulernen, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Am Mittwoch, 16. Februar, um 17 Uhr haben Studierende und junge Erwachsene die Möglichkeit, die Ausstellungen kostenfrei zu besuchen. In Zusammenarbeit mit dem Fach Kunst, Pädagogische Hochschule Weingarten wurde ein Ausstellungsrundgang speziell für junge Erwachsene konzipiert. Am Donnerstag, 17. Februar, um 17 Uhr kann man an einer Führung mit der Kuratorin, Kristina Groß, teilnehmen. Da die Teilnehmerzahl an den Führungen begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter: 0751 / 828 10 zu den Öffnungszeiten oder unter kunstmuseum@ravensburg.de erforderlich. Im Kunstmuseum besteht 2G-Nachweis und FFP2-Maskenpflicht.