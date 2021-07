Lesung mit Zsuzsa Bank beim Ravensburger Kunstverein

Die Schriftstellerin Zsuzsa Bank wird am Donnerstag, 15. Juli, um 20 Uhr Gast des Kunstvereins Ravensburg im Kapuziner Kreativzentrum sein. Mit im Gepäck hat sie ihren neuen Roman „Sterben im Sommer“. Darin beschreibt sie den Tod ihres Vaters und wie sie diesen erlebt hat. Mit einfühlsamen Worten lässt sie uns teilhaben an ihrem persönlichen Abschied. Es geht ihr weniger um die düsteren Seiten, sondern um die vielen „Nuancen zwischen Hellem und Dunklem“. So wechselt der Roman immer wieder die Zeitebene, hält Rückschau und gibt dadurch unterschiedliche Blicke frei auf die Kindheit in Ungarn, die Flucht der Eltern und das Zurechtfinden in der neuen Heimat. Und immer wieder erzählt der Roman von unbeschwert heißen Tagen am Balaton. Begleitend zur Lesung sind die Bilder von Brigitta Mackh zu sehen. Einlass ist um 19 Uhr. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten gibt es bei Ravensbuch. Foto: Rravensburger Kunstverein