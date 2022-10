Lesung mit Toby Hoffmann

Der Autor und Musiker Toby Hoffmann liest am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr aus seinem Gedichtband „das blühende leben“ im Neuen Ravensburger Kunstverein. 2002 erschien Toby Hoffmanns erster Gedichtband in der Edition Kulturbremse. Was vor zwanzig Jahren mit 32 selbst zusammengetackerten Seiten begann, sei inzwischen zu einem beachtlichen Stapel aus Papier, Kartonage und Kunststoff angewachsen, so die Ankündigung des Vereins. Aber zu viel Nostalgie sei auch nicht gut. So werde Hoffmann auch einige neue Arbeiten aus seinem kommenden Band „das blühende leben“ vorstellen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Lesung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „textraumwohnung“ im Salon des Neuen Ravensburger Kunstvereins, Möttelinstraße 17, statt und wird unterstützt durch das Kulturamt der Stadt Ravensburg.