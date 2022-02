Lesung mit Tobias Ibele „Die Topografie des Fliegens“

Im Oktober 2020 erschien Tobias Ibeles erster Roman „Topografie des Fliegens“, den er am Donnerstag, 17. Februar, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei vorstellt. Darin entführt der Autor in ein Erleben des Hochgebirges ohne alpinistische Spitzenleistung, in dem Naturerlebnisse und Wetterphänomene durch die Handlung leiten, wie es in einer Miteilung heißt. Zwischen den atmosphärisch dichten Stimmungsbildern, geht es um Sehnsüchte, Erinnerungen, Geologie und das Bergsteigen, um Beruf, Familie und darum, was wichtig ist im Leben. Tobias Ibele, geboren 1976 in Ravensburg, aufgewachsen im Umland, lebt in der Schweiz, arbeitet freiberuflich als Geologe und ist seit seiner Jugend leidenschaftlich gerne beim Bergsteigen. Er schreibt nebenher und meist inspiriert vom Hochgebirge Kurztexte und Lyrik. Karten zu sieben, ermäßigt fünf Euro, Abendkasse, Anmeldung unter 0751 / 823 10.