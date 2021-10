Lesung mit Maren Kames im Neuen Ravensburger Kunstverein

Die Schriftstellerin Maren Kames liest am Freitag, 29. Oktober, um 20 Uhr aus ihrem zweiten Lyrikband „Luna Luna“ im Neuen Ravensburger Kunstverein.

Luna Luna ist laut Pressemitteilung ein dunkler Text. Rasant, rasend und atemlos spreche er von tief innen heraus. Es gehe um die dünne Wand zwischen Traum und Trauma, um dünne Haut, um eine Gans aus Pappmaché und den Bären, den sich eine aufbindet, um sich gegen den Wind zu schützen. Ums Verlieren und Verletzen gehe es. Um einen Krieg, der vielleicht nie stattgefunden hat und doch in jeder Pore präsent ist.

Maren Kames, 1984 in Überlingen geboren, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin. Der Eintritt kostet acht Euro an der Abendkasse. Die Lesung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „textraumwohnung“ im Salon des Neuen Ravensburger Kunstvereins in der Möttelinstraße 17 statt und wird gefördert durch das Bundesprogramm „Neustart Kultur“.