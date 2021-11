Lesung mit Karsten Redmann im Neuen Ravensburger Kunstverein

Auf Einladung des Neuen Ravensburger Kunstvereins liest der Autor Karsten Redmann am Samstag, 20. November, 20 Uhr, aus seinem Erzählband „An einem dieser Tage“.

Karsten Redmann wurde 1973 in Neunkirchen (Saar) geboren. Er lebt und arbeitet als freier Schriftsteller in St. Gallen. Seine Erzählungen sind geschult an der Lakonie eines Raymond Carver oder Richard Yates, jeder Moment kann der Ausgangspunkt für ein unerwartetes Geschehen sein. Nichts ist so, wie es scheint, es werden Fassaden errichtet und wieder eingerissen, Illusionen verteidigt und verleugnet.

„Im besten Sinne des Wortes sind diese Geschichten Grenzerfahrungen. Karsten Redmann führt seine Figuren an Ränder und über sie hinaus“, urteilte etwa sein Kollege, der Schriftsteller Michael Wildenhain.

Der Eintritt zur Lesung kostet 8 Euro an der Abendkasse. Sie findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „textraumwohnung“ im Salon des Neuen Ravensburger Kunstvereins, Möttelinstraße 17, statt und wird gefördert durch das Bundesprogramm „Neustart Kultur“.