Lesung mit Kaśka Bryla

Am Freitag, 29. April, ist die Schriftstellerin Kaśka Bryla zu Gast im Neuen Ravensburger Kunstverein. Dabei liest sie um 20 Uhr aus ihrem Roman „Roter Affe“, ein Buch über geteilte Geschichte, Verrat und die Macht der Freundschaft. Kaśka Bryla ist in Wien geboren und Mitbegründerin der Literaturzeitschrift „PS: Anmerkungen zum Literaturbetrieb/ Politisch Schreiben“. Seit 2016 gibt sie Kurse zu Kreativen Schreiben in Gefängnissen, für geflüchtete Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund. Der Eintritt kostet 8 Euro an der Abendkasse. Die Lesung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „textraumwohung“ im Salon des Neuen Ravensburger Kunstvereins (NRVK), Möttelinstraße 17, statt und wird gefördert durch das Bundesprogramm „Neustart Kultur“.