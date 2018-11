Lesewelten stehen an der Spitze der Leuchttürme Oberschwabens

Sechs Wochen lang haben 14 Initiativen mit Mundpropaganda, Infoständen, Plakaten, E-Mails und Facebook intensiv für sich geworben. Bei der Abstimmung im Internet haben mehr als 17 000 Menschen mitgemacht. Jetzt steht fest: Sieger des Wettbewerbs Leuchttürme Oberschwabens sind die Lesewelten der Kinderstiftung Ravensburg. Am Montag haben die Veranstalter vom Round Table Ravensburg sieben soziale Projekte als Leuchttürme ausgezeichnet und 40 000 Euro Preisgeld verteilt.

3536 Menschen haben beim Wettbewerb für die Lesewelten gestimmt. Ulrike Schreiner-Luik koordiniert 88 ehrenamtliche Vorleser, die Kindergärten, Schulen und andere Einrichtungen besuchen. Die Vorlesestunden fördern die Sprach- und Lesekompetenz der Kinder und wecken die Lust daran, selber zu lesen. Mehr als 800 Kinder im ganzen Landkreis haben bereits davon profitiert, berichtet Round-Table-Projektpate Michael Stark. Derzeit würden dringend weitere ehrenamtliche Vorleser gesucht. Für die Lesewelten hat Schreiner-Luik bei der Siegerehrung einen Scheck über 15 000 Euro bekommen.

Mit 3392 Stimmen an zweiter Stelle steht das Projekt Zeltlager Baltersberg des Kreisjugendrings Ravensburg. Geplant ist eine neuntägige Freizeit, die Neugier, Selbstbewusstsein und interkulturellen Austausch fördert. Mitmachen dürfen Kinder und Jugendliche, die aus finanziellen, religiösen, kulturellen, physischen oder anderen Gründen bisher noch kein Zeltlager erlebt haben. Die Hälfte der Plätze ist für Teilnehmer mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung vorgesehen. Dafür haben Bernhard Ruoff und sein Team 10 000 Euro entgegen genommen.

Der dritte Publikumspreis geht an die KinderKleiderKiste KiKKi der Johanniter-Unfall-Hilfe Oberschwaben/Bodensee und des Jugendcafés Weingarten. 2143 Stimmen gab es für die Kinder- und Jugendfirma, die gespendete Baby- und Kinderkleidung annimmt und zu niedrigen Preisen wieder verkauft. Dabei geht es um sinnvolle Freizeitbeschäftigung, günstige Angebote für bedürftige Familien und darum, Kleidung weiter zu verwenden und so Müll zu vermeiden. Der Leuchtturm-Wettbewerb hat Vanessa Mengeringhausen und ihrem Team dafür 5000 Euro eingebracht.

41 Projekte haben sich beworben

Den Jurypreis über 10000 Euro hat Round Table Ravensburg auf vier Projekte verteilt. 3000 Euro gehen an Moskito, die Zirkusschule am Theater Ravensburg. Das inklusive Projekt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung sowie mit und ohne Fluchterfahrung hat mit 2004 Stimmen den dritten Publikumspreis nur knapp verfehlt. Ebenfalls 3000 Euro gehen an die Stiftung Valentina. Ihr Ziel ist, den Aufbau eines mobilen Kinderpalliativteams für schwerst- und sterbenskranke Kinder in der Region zu finanzieren. Jeweils 2000 Euro aus dem Jurypreis fließen an die Lern- und Bildungsberatung des Vereins für Schulentwicklung an der Kuppelnau und an das Präventionsprojekt des Vereins Brennessel „Nein heißt Nein“ gegen sexuellen Missbrauch.

Alles in allem hatten sich 41 soziale Projekte beworben. Von ihnen hat die Jury 14 Initiativen für die Internet-Abstimmung ausgewählt. 58 900 Besucher waren auf der Webseite, berichtet Felix Habisreutinger, Präsident des Round Table Ravensburg. Er kann sich vorstellen, den Leuchttürme-Wettbewerb künftig alle zwei Jahre auszurichten. Landrat Harald Sievers lobte die „großartige Aktion“: Die beteiligten Initiativen hätten über Wochen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bekommen und die Menschen in Oberschwaben hätten beim Wettbewerb mitwirken dürfen.

Round Table Ravensburg ist eine Vereinigung junger Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren. Das Geld, das sie an soziale Initiativen verteilen, erwirtschaften die Club-Mitglieder vor allem mit ihrem Glühweinstand auf dem Ravensburger Weihnachtsmarkt. Auch Landrat Sievers als ehemaliges Mitglied will in diesem Jahr wieder zwei Schichten mitarbeiten. Weitere Geldquelle ist der Advents-Los-Kalender, der in vielen Ravensburger Geschäften und auf dem Wochenmarkt verkauft wird.