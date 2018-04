Lesespaß zwischen Gruft und Laufsteg

Kunterbunt, das ist das Motto der Woche. Kunterbunt war am Dienstag denn auch der Auftakt zum fünften Ravensburger Lesefestival: Kai Lüftner stieg in der Zehntscheuer mit seinen jungen Zuhörern in die Gruft der „Finstersteins“ hinunter. Andrea Erne sorgte im Bredl bei Schülern für viel Spaß beim Verkleiden. Und mit Jan Vetter hieß es in der Stadtbücherei: Ravensburg sucht das Superbuch.

Den Auftakt zum großen Bücherfest durfte der „Rockstar unter den Autoren“ bestreiten: So kündigte Johanna Just vom Ravensburger Buchverlag in der Zehntscheuer Kai Lüftner an. Und da ist er dann, der Berliner: Tätowierte Arme, Glatze, Ohrring, Bart. Der 43-Jährige ist aber nicht nur eine eindrucksvolle Erscheinung, sondern eine echte Rampensau. Ganz schnell hat er 100 Grundschüler aus Ravensburg, Weißenau und Vogt mit seiner Geschichte vom Außenseiter Fred, der auf dem Friedhof eine spannende Entdeckung macht, im Griff. Lüftner, der als Streetworker, Kabarettist, Türsteher, Musiker und Radioredakteur gearbeitet hat (unter anderem), liest nicht vor, er röchelt, quietsch, pfeift, imitiert knarrende Türen, mit den Zähnen knirschende Monster und schnippische Lehrerinnen. Die „Finsterseins“ sind ein herrlicher Gruselspaß, auch an einem derart sonnigen Morgen.

Mode und Mannequins

Die Klasse 2 a der Grundschule Oberzell hat sich derweil am Dienstag in der Kinderabteilung des Modehaus Bredl mit der Autorin Andrea Erne getroffen. In einer Stunde lernten die Schüler ganz viel rund um die Themen Kleidung und Mode und durften am Ende sogar als Mannequins vor der Kamera stehen. „Eine Kinderbuchautorin fährt Auto!,“ rät ein Schüler zu Beginn der Lesung. Nein, eine Autorin schreibe Geschichten und sie selbst schreibe keine Märchen, sondern Sachbücher, erklärt Andrea Erne. Sie stellte den Grundschülern ihr neues Buch der Sachbuchreihe „Wieso? Weshalb? Warum?“ vor. „Warum brauchen wir überhaupt Kleidung?“, fragt Erne. „Weil es schön aussieht“, „damit wir nicht nackig sind, das wär ja peinlich“, „weil wir ohne Kleider einen Sonnenbrand bekommen würden“ und „weil es uns sonst kalt wäre,“ wissen die Zweitklässler.

Richtig, Kleidung dient vor allem dem Schutz, sagt die Autorin. Und weil es langweilig wäre, wenn jeder das Gleiche tragen würde, gibt es die Mode. Welche Mode aktuell ist, erfahre man durch Prospekte, Zeitschriften, Schaufenster, Blogs und Schauen. Das Kindersachbuch geht jedoch nicht nur auf Mode ein, sondern stellt auch Materialien und Herstellungsweisen von Kleidern vor. Zum Abschluss lernen die Schüler den Beruf eines Modedesigners und eines Models kennen: Sie dürfen selbst Mannequins sein und sich verkleiden. Auch wenn manch ein Junge das Modeln eher langweilig findet, „weil man da nur so rumläuft“, kommt das Fotoshooting sehr gut an. Die Oberzeller finden jetzt, dass Mode nicht nur was für Mädchen ist.

Das Superbuch

Ein Büchercasting stand im Kornhaussaal in der Stadtbücherei auf dem Programm: Hier stellte Jan Vetter, der im Medienhaus am See in Friedrichshafen arbeitet, Schülern der Gymnasien St.Konrad, Weingarten und dem AEG verschiedene Titel vor, um die Leselust zu wecken. Die Schüler durften in verschiedenen Runden eine der Kategorien Fantasy, Krimi oder Freundschaft und Liebe auswählten. Dann wurde nach Titel, Cover, Klappentext und einem Ausschnitt bewertet. Jede Runde schied ein Buch aus. Am Ende kamen „Fire and Frost“ aus der Kategorie Fantasy und der Krimi „Run“ am besten an. Und die Jury weiß jetzt, wie Dieter Bohlen sich fühlen muss.