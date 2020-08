Leserreaktionen zu Gelben Säcken: „Ab in den Restmüll damit“

Noch steht in den Sternen, ob die Bürger des Landkreises Ravensburg jemals ihre Gelben Säcke bequem zur Abholung vor die Haustür stellen können.

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen will voraussichtlich im März oder April ein Urteil fällen, ob das Duale System Deutschland dazu verdonnert werden kann, vom Bringsystem auf ein Holsystem umzustellen. Und ob dafür die Papiertonnen als Aufbewahrungsort mitbenutzt werden dürfen.

Das Thema wird auf www.schwaebische.de heiß diskutiert: Manche Leser finden es nicht schlimm, ihren Verpackungsmüll zum nächsten Wertstoffhof zu transportieren. Andere wiederum geben zu, dass sie aus stillem Protest alles in die Restmülltonne werfen – weil sie nicht einsehen, dass sie für die Entsorgung der Verpackungen zweimal bezahlen müssen: einmal über den Grünen Punkt und einmal mit Zeit und Benzingeld.

„Bringsystem hat Vorteile“

„Wer wie in Friedrichshafen die Zustände kennt, wenn die Gelben Säcke oder die Reste davon durch die Gegend fliegen, weiß, dass das Bringsystem auch seine Vorteile hat“, schreibt Ralph W.. „Wir im Wohnprojekt nehmen die Wertstoffe gegenseitig mit. Es fährt also nur einer. Wieso kann man das nicht für den nicht-mobilen Nachbarn erledigen?“

Johannes Sorg sieht es ähnlich: „Aus meiner Sicht sollten die Vorteile des heutigen Bring-Systems nicht unterschlagen werden.“ Als da wären: „die Qualität des Verpackungsmülls“ (wegen der Kontrolle im Wertstoffhof liefert die Region den reinsten Verpackungsmüll ohne große Restmüllanteile); „der persönliche Anreiz zur Vermeidung von Verpackungsmüll“; „die Sauberkeit des Straßenbildes“.

„Der Umweltnachteil, dass die Gelben Säcke mit dem Auto zum Wertstoffhof transportiert werden, dürfte im Verhältnis zu den Vorteilen gering sein, da die meisten Bürger die Gelben Säcke im Rahmen von anderen Besorgungsfahrten zu den Sammelstellen transportieren dürften“, glaubt Sorg.

„Säcke dem Gericht vors Haus stellen“

Aber was ist mit der „Reinheit“ des Restmülls? „Ist doch ganz einfach: Solange die Gelben Säcke nicht abgeholt werden, kommt die Verpackung in den Restmüll... Der wird nämlich abgeholt“, äußert sich Andreas B.

Und Erwin K. ruft gleich zu einer spektakulären Aktion auf: „Wir Behinderten und Alten sollten das Gericht daran gewöhnen, dass wir ihnen die Gelben Säcke vors Haus stellen. Eine Demo in den Ravensburger Stadtbussen mit zig Gelben Säcken in Begleitung durch Fernsehteams wäre aber auch nicht ohne!“

„Unvermögen im Kreistag“

Dass der Kreis Ravensburg einem Vergleichsvorschlag des Gerichts nicht zugestimmt hat, zumindest die Gelben Säcke abholen zu lassen, ohne dafür die Papiertonne mitzubenutzen wie geplant, ärgert Helmut G.: „Der Ärger geht weiter. Was haben wir für Leute im Kreistag sitzen, die nicht einmal das Thema Gelbe Säcke erledigt bekommen, was in den umliegenden Kreisen schon seit Jahren ohne Probleme läuft? So viel Unvermögen lässt einen schon nachdenklich werden. Es wird immer von Umweltbewusstsein geredet, dass man aber die Säcke mit dem Auto zum Wertstoffhof bringen muss, stört anscheinend keinen der Kreisräte. Und gerade den Menschen, die nun mal nicht mobil sind, bleibt ja nichts anders übrig, als den Plastikmüll zum Restmüll zu geben.“

Unterstützung kommt von Franz M.: „Ab, in den Restmüll damit. Das ist allemal billiger, wenn man Fahrtkosten und Zeit einrechnet. Erst trennen und dann noch selber wegfahren, soviel Arbeitsbeschaffungsmaßnahme braucht niemand. Ich wohne in einem Nachbarkreis und kenne solche Sorgen nicht. Was es eventuell für die Umwelt bedeutet, wenn alles im Restmüll landet, darüber soll sich doch der Kreistag Gedanken machen.“