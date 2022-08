Leser-Stimmen zur Kritik am Eishallen-Betrieb: Blinder Aktionismus oder gerechtfertigt?

Macht es Sinn, angesichts der drohenden Gasmangellage mitten im Hochsommer die Eissporthalle zu betreiben? Und wo könnte die Stadt sonst noch Energie sparen?

Darüber haben Leserinnen und Leser auf Schwäbische.de kontrovers diskutiert.

„Energetisch auf sehr dünnem Eis“

Christoph B. meint, allen müsse mittlerweile klar sein, dass sich Deutschland energetisch auf sehr dünnem Eis befinde. „Insofern gibt es – ganz sachlich argumentiert – ernsthaft Gesprächsbedarf hinsichtlich der Notwendigkeit, eine künstliche Eisfläche mit hohem Energieverbrauch immer wieder neu zu erzeugen.“

Aktuell gehe es um das Füllen der Gasspeicher für die Heizperiode und darum, den Bedarf der Industrie abzudecken. „Das kann man halbherzig tun oder mit Ernst. Nach den Coronawintern muss klar sein, dass Schulen und soziale Einrichtungen keinesfalls wieder zu den Bauernopfern der Gesellschaft zählen dürfen.

Ihre Versorgung mit Gas muss Vorrang vor sämtlichen Freizeitaktivitäten haben. Die Frage, inwieweit Schwimmhallen der Eishalle vorgeordnet sein sollen, hat vermutlich viel mit persönlichen sportlichen Präferenzen zu tun.

Jedoch wird kaum jemand widersprechen, wenn dem Schwimmunterricht Vorrang vor dem eher Schlittern auf dem Eis gegeben wird. Denn Schwimmen ist eine Fähigkeit, die Leben retten kann.“

Nicht nur Profisportler, sondern auch Kinder profitieren von der Eissporthalle in Ravensburg. (Foto: Archiv: Felix Kästle)

„Eissporthallen im August betreiben beziehungsweise eine Eissporthalle (!) beheizen, damit die Fans nicht frieren: Finde den Fehler“, echauffiert sich Christoph G.. „Man sollte sich langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass viele lieb gewordenen Gewohnheiten aus Gründen des Klimaschutzes und/oder Kostengründen nicht mehr en vogue sind.

Gleiches gilt für das Beheizen von Freibädern mit Gas. Ausnahmen sollte es für ausgesuchte Hallenbäder geben, die Schulschwimmen beziehungsweise Schwimmkurse für Erwachsene anbieten. Und ja, nicht jede Stadt/Kommune benötigt ein eigenes Hallenbad. Es wäre sinnvoller, wenn sich die umliegenden Kommunen an einem zentralen Hallenbad beteiligen.“

„Ein paar Spiele im Schneematsch durchziehen“

Manuela W. sieht das ähnlich, würde aber auch auf das Heizen der Hallenbäder verzichten: „Aus meiner Sicht kann man auch hier die Heizung abdrehen. Für was wird das Wasser denn geheizt? Das war vor 40 Jahren nicht so und muss auch heute nicht sein. Vor 40 Jahren haben mehr Schwimmen gelernt als heute. Das zeigt doch deutlich, dass es nicht an der Heizung liegt. Somit kann man auch diese Energie sparen.“

Die Leserin würde überdies auf die Rasenheizung beim Fußball verzichten: Ich kann im Moment nicht nachvollziehen, weshalb man ohne Rasenheizung nicht spielen können soll und stelle mal die Frage in Raum, wie das denn in der Nachkriegszeit so war.

Hat man da den Rasen auch geheizt? Hat man da im Herbst keine Spiele gehabt? Also, so weit ich weiß, war die Saison doch gleich lang. Allerdings hat man dann halt auch ein paar Spiele im Schneematsch durchgezogen. Oder?“

„Towerstars nicht die Geschäftsgrundlage entziehen“

Doch es gibt auch Verteidiger des Eismachens im August. Etwa Gabriele W.: „Bevor man einer Firma, und nichts anderes sind die Towerstars, die Geschäftsgrundlage entzieht, sollte man über andere Sparmaßnahmen nachdenken! Warum sind denn die städtischen Gebäude noch beleuchtet?

Wie viel Energie verbraucht das Kunstmuseum, und wie viele Besucher kommen dort überhaupt hin?“ Woraufhin Christoph B. zu bedenken gibt: „Ja, die Überlegungen müssen alle Einrichtungen betreffen.

Insgesamt werden einige Einrichtungen allerdings einfacher zu deutlichen Einsparungen heranzuziehen sein: Eine Eissporthalle hat nun einmal per se einen höheren Energiebedarf als ein Museum, wo es im wesentlichen um Licht (zumeist bereits LED) und Raumtemperatur geht.“

„Will man jetzt alles abschaffen und verteufeln?“

Raphael E. hingegen wirft SPD und Grünen, die sich das Thema zu Eigen gemacht haben, vor, nicht genügend zu differenzieren. „Wenn man den unbestritten hohen Energieverbrauch der Eissporthalle genauer betrachtet, kommt er auch Abertausenden von Schülern und Kindern und Sportlern aus Nah und Fern zugute.

Will man jetzt alles abschaffen und verteufeln? Und nicht in jedem Kuhdorf steht übrigens eine Eishalle, sonst könnte man ja ein gewisses Verständnis aufbringen.“ Andreas S. pflichtet ihm bei, dass es nicht einzig „um das Spektakel DEL2“ gehe. Zum einen sei die Halle bei Kindern und Jugendlichen beliebt als ein Ort der Bewegung, zum anderen würden auch Arbeitsplätze an den Towerstars hängen.

„Blinder Aktionismus und Effekthascherei“

Caie B. vertritt die Ansicht, es sei „wieder typisch“, zuerst Freizeitspaß verbieten zu wollen. Solange mit Gas Strom erzeugt wird, der nach Frankreich exportiert werde, weil die Franzosen gerade die Hälfte ihrer Atomkraftwerke nicht betreiben könnten, brauche man nicht über die Eissporthalle zu diskutieren.

„Natürlich, und das sollte doch selbstredend klar sein, bevor irgendeinem Privathaushalt das Gas abgestellt wird, muss natürlich priorisiert werden. Und dass es da als eines der ersten Dinge auch die Eissporthalle trifft, ist doch klar. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es absolut blinder Aktionismus und Effekthascherei – aber das ist ja gerade en vogue in der Gesellschaft.“

„Neben der Eissporthalle gibt es noch genügend anderes Sparpotenzial für die Stadt“

Auch Alternativvorschläge zum Energiesparen gibt es: „Wie wäre die Idee, sämtliche Ampeln ab 22 Uhr abzuschalten? In dieser Kleinstadt ist dann eh nichts mehr los. Nebeneffekt wäre, dass der Verkehr dann nicht unnötig aufgehalten wird und somit auch CO2 eingespart wird“, meint beispielsweise Dirk E.

Agathe S. plädiert auch dafür, sich weitere Gedanken zu machen: „Neben der Eissporthalle gibt es noch genügend anderes Sparpotenzial für die Stadt. Türme und Tore müssen nicht die ganze Nacht angestrahlt werden, auch sollte die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik beschleunigt werden.“

Hermann D. meint hingegen, diese Fragen müssten auf Bundes- oder Landesebene einheitlich für alle geklärt werden: „Die Gasmangelsituation erfordert vermutlich die Aufstellung einer überregional geltenden, verbindlichen Prioritätenliste.

Die Kommune Ravensburg ist dafür wohl eher nicht federführend zuständig und muss auch keine Vorreiterrolle einnehmen. Es spricht aber nichts dagegen, frühzeitig auf die gut vernetzten Regierungsparteien SPD und Grüne in Berlin Einfluss zu nehmen, die für dringlich erklärte Sparliste bereits jetzt zu priorisieren.“