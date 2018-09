Leser leben bestens in Ravensburg

Ravensburg bleibt ein Leuchtturm des Buchhandels. Beim Deutschen Buchhandlungspreis feierten zwei Unternehmen der Stadt bereits zum zweiten Mal einen Doppelerfolg: „Ravensbuch“ am Marienplatz gehört zu den 118 ausgewählten Buchhandlungen in Deutschland, die in diesem Jahr ausgezeichnet werden. Nominiert worden ist außerdem „Anna Rahm - mit Büchern unterwegs“ aus der Marktstraße - und das bereits zum dritten Mal in Folge. Das gab Kulturstaatsministerin Monika Grütters bekannt.

Mit der Auszeichnung würdigt die Kulturstaatsministerin unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen, die sich um das Kulturgut Buch und seine große gesellschaftliche Bedeutung, für ein vielfältiges Verlagswesen oder das kulturelle Leben durch die „Buchhandlung vor Ort“ verdient gemacht haben. Eine unabhängige Jury mit Experten der Branche hat die Preisträger aus 434 Bewerbungen ausgewählt. Der Deutsche Buchhandlungspreis wird in diesem Jahr zum vierten Mal verleihen. Die Preisverleihung findet am 31. Oktober in Kassel statt.

„Ravensbuch“ steht dann bereits zum zweiten Mal nach 2016 auf dem Siegertreppchen. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unserer Arbeit, und wir gratulieren allen anderen ausgezeichneten Kollegen. Darunter ist auch die Buchhandlung Anna Rahm in Ravensburg“, sagt Geschäftsführer Michael Riethmüller. „Gemessen an der Einwohnerzahl gibt es keine andere Stadt in Deutschland, die dermaßen geehrt wird. Die Auszeichnung ist daher auch ein schöner Beleg für die Vielfalt des Buchhandels in Ravensburg.“

„Ravensbuch“ gehört zu den zehn Buchhandlungen in ganz Deutschland, die ein undotiertes Gütesiegel erhalten. Die übrigen ausgezeichneten Buchhandlungen, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren im Schnitt unter einer Million Euro lag, erhalten ein dotiertes Gütesiegel verbunden mit einem Preisgeld in drei Kategorien: 7000 Euro für bis zu 100 hervorragende Buchhandlungen, 15 000 Euro für bis zu fünf Buchhandlungen, die aus den nominierten Buchhandlungen besonders herausragen, und 25 000 Euro für die drei besten der nominierten Buchhandlungen.

In welcher dieser drei Kategorien die Buchhandlungen ausgezeichnet werden, wird erst bei der Preisverleihung bekannt geben. Für Anna Rahm bleibt es also bis zum 31. Oktober spannend. 2016 und 2017 war sie bereits nominiert. „Jetzt sind wir gespannt, was am Ende diesmal daraus wird“, sagt die engagierte Buchhändlerin. Sie freue sich besonders auch für ihr Team. „Wir hatten ein tolles Jahr nach einer schwierigen Phase davor.“ Bestätigt fühlt sie sich in ihrem Konzept: „Wir haben in Ravensburg diese beiden tollen Buchhandlungen, die ganz unterschiedliche Konzepte fahren, aber gut neben- und miteinander arbeiten. Diese Qualität und Vielfalt ist gut, das unterscheidet uns vom Einheitsbrei in vielen anderen Städten.“