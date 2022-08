Leser-Aktion: Wer bietet mehr als unsere Redakteurinnen und Redakteure?

Wer hat die meisten Postkarten, die größte Münzsammlung oder die älteste Kamera? Unsere Redaktion legt in neun skurrilen Kategorien mit privaten Einblicken vor. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind aufgefordert, mehr zu bieten als die Redakteurinnen und Redakteure. Derjenige, der am meisten bietet, wird von einer Journalistin oder einem Journalisten besucht und kommt in die Zeitung. Nur Mut!

Die Serie funktioniert ganz einfach: Philipp Richter zum Beispiel schreibt über seine Reise-Leidenschaft, die ihn schon in 42 Länder geführt hat. Und es gibt sicher jemanden im Landkreis Ravensburg, dessen Reisepässe noch mehr Stempel haben. Wer sich bei uns meldet, erhält bei einem besonders hohen Gebot einen Besuch von einem der Redakteure, der schließlich recherchieren muss, ob die Angaben stimmen.

Und dann schreibt er einen Artikel über die Reiselust des Lesers oder der Leserin, was er oder sie schon alles erlebt hat und warum immer wieder die Koffer gepackt werden. Bis zum Ende der Sommerferien kann mehr geboten werden.

Wer bietet mehr? Melden Sie sich per E-Mail an redaktion.ravensburg@schwaebische.de zu einer der folgenden Kategorien. Mal sehen, ob Sie am meisten zu bieten haben.

1. Eileen Kircheis hat 111 platte Münzen aus aller Herren Länder

Auf diese Schnapszahl sollte eigentlich angestoßen werden. Ich besitze 111 sogenannte Presspennys, also zerquetschtes Kleingeld mit Erinnerungsmotiven aus zahlreichen Städten dieser Erde. Münzen von vier Kontinenten haben sich inzwischen angesammelt – allein Afrika fehlt.

Meine ersten zerquetschten Münzen stammen vom Filmpark Babelsberg und dem Elbsandsteingebirge und sind sicher schon 25 Jahre alt, hier wurden also noch echte Pfennige zerstört. Die Münze von der Basteibrücke gibt es dabei gleich zweimal in meiner Sammlung. Offen gestanden gehört eine davon meinem Zwillingsbruder. Damit es keinen Streit gab, wurde das Motiv damals auf eine kupferne Zwei-Pfennig-Münze und eine goldene Fünf-Pfennig-Münze geprägt.

Inzwischen habe ich mein komplettes Umfeld angesteckt. Familie, Freunde und Bekannte denken immer an mich, wenn sie irgendwo auf der Erde unterwegs sind und halten genau wie ich die Augen nach Pennypressen offen.

Schwäbische.de-Redakteurin Eileen Kircheis hat in den vergangenen rund 25 Jahre 111 sogenannte Presspennys gesammelt. (Foto: Michael Müller)

So hat eine liebe Freundin mir eine zerquetschte Münze vom Empire State Building in New York mitgebracht, die Schwiegereltern habe je eine in Singapur und in Australien prägen lassen und während des Auslandsstudiums meines Bruders ist eine in Vancouver entstanden.

Auch wenn ich alle meine kleinen Münzen super finde, habe ich natürlich ein paar Lieblingsstücke. Dazu zählt beispielsweise der Penny mit dem NBA-Star Michael Jordan drauf, der an meine USA-Reise und den Trip ins traumhafte Chicago erinnert. Der Mailänder Dom ist eine Erinnerung an meine Hochzeitsreise und natürlich zählt auch das Motiv aus meiner Heimatstadt Cottbus zu meinen Favoriten.

Ist bei Ihnen auch das Erinnerungen-Sammelfieber ausgebrochen und Sie bieten noch mehr als 111 Presspennys?

2. Bei Lea Dillmann stehen 29 Pflanzen in der Wohnung

Alles begann mit dem Ableger einer Aloe Vera. Diesen schenkte mir eine Studienkollegin vor etwa drei Jahren. Von da an wurden es mehr und mehr. Heute zähle ich an die 30 Pflanzen in meiner Zweieinhalbzimmerwohnung unter dem Dach. In die bin ich erst im April dieses Jahres zum Start meines Volontariats bei der „Schwäbischen Zeitung“ gezogen. Die Pflanzen mussten natürlich alle mit. Sie erinnern mich an Orte, an denen ich gelebt, studiert habe oder zu Gast war.

Das Alpenveilchen zwischen all den anderen Pflanzen auf der Fensterbank ist vor Kurzem verblüht. Es zeigt hoffentlich im kommenden Jahr wieder seine zarten weißen Blüten. Ich habe es gekauft, als ich im ersten Corona-Jahr mit meinem Freund zusammengezogen bin.

Von einem der Holzbalken in meiner Küche baumelt eine Pilea. Ihre großen runden Blätter richten sich dem Licht entgegen. Ich habe sie – da war sie noch ganz klein – in einem kleinen Blumenladen im Hamburger Stadtteil Winterhude für ein paar Euro erstanden. Meine Pilea hat mich auf der Zugfahrt von meinem Wochenendbesuch bei Freunden zurückbegleitet.

29 Pflanzen zählt die Volontärin in ihrer Wohnung. Auf das Foto haben es nicht alle geschafft. (Foto: Lea Dillmann)

Nicht leicht zu pflegen ist die Alocasia, die auch unter den Namen Pfeilblatt bekannt ist. Ich wollte eine ihrer Art unbedingt haben, nachdem mir eine Kommilitonin während meines Auslandssemesters in Amsterdam von ihrer Pflanzensammlung erzählte. Sie ist eine tropische Pflanze und deshalb eine hohe Luftfeuchtigkeit gewohnt.

An einem meiner ersten Wochenenden in Ravensburg besuchte ich einen Flohmarkt auf dem Marienplatz. Von einem der Stände dort stammt der Farn, der seitdem in meinem Badezimmer steht. Das wird nicht die letzte Pflanze gewesen sein. Auf meinem Balkon habe ich noch ein wenig Platz.

Sind Sie auch so gerne von Pflanzen umgeben? Wie viele sind es bei Ihnen?

3. Lena Müssigmann hat einen Fotoapparat aus den 1970er-Jahren

Für mich ist es ein kleiner Schatz, der sich hinter einer schwarzen Kunstlederhülle verbirgt: eine Kamera aus den 1970er-Jahren. Sie wirkt wie ein Stück aus dem Museum. Trotz ihres stolzen Alters ist sie noch einsatzbereit. Und sie zaubert einen ganz speziellen Charme auf die Aufnahmen.

Die Kamera „Regula Picca C“ gehörte einst meinem Vater. Als er sich einen neuen Fotoapparat zulegte, dass muss irgendwann in den 1980er-Jahren gewesen sein, verschenkte er den alten an den Sohn seines besten Freundes. Bei ihm überdauerte die Kamera die Jahre.

In der Zwischenzeit hatte ich meine Begeisterung für Fotografie entdeckt. Und da zauberte dieser Freund, der etwas älter ist als ich, die Kamera irgendwann hervor. Er schenkte sie mir zurück.

Lena Müssigmann mit ihrer alten Analog-Kamera aus den 1970er-Jahren. (Foto: Hotz)

Analoges Fotografieren hat eine Magie, die schon beim Einlegen des Films beginnt. Bei jedem Nachspannen und Weiterdrehen für das nächste Foto, wird die Besonderheit des Moments deutlich macht, in dem man dann abdrückt. Am aufregendsten ist es, den Film manuell zurückzudrehen und aus der Kamera zu nehmen. Dabei darf nichts schief gehen.

Meine erste Spiegelreflexkamera, die ich mir gekauft habe, war schon digital. Das Ergebnis der gewählten Einstellungen konnte ich immer gleich auf dem Display kontrollieren. Die 70er-Jahre-Kamera ist wie in der Wortherkunft „Camera obscura“ eine dunkle Kammer für mich. Trotzdem kann man ein Gefühl für so einen alten Fotoapparat entwickeln.

Die Porträts von Familie und Freunden, die er mir schon geschenkt hat, sind besonders. Sie haben eine charmante Unschärfe, die gestern und heute verschwimmen lassen.

Wer hat eine noch ältere Kamera, die nach wie vor zum Einsatz kommt?

4. Stefanie Rebhan hat 270 Postkarten aus aller Welt

Mit acht Jahren habe ich 1992 meine erste ganz eigene und an mich adressierte Postkarte bekommen. Ich habe mich so gefreut, dass ich daraufhin beschloss, Ansichtskarten zu sammeln. Kein leichtes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass man dafür schreibwillige Freunde und Familienmitglieder braucht.

Rund 270 Karten, unter anderem aus Argentinien, Australien, Südafrika, USA, China, Norwegen, Hawaii, Japan, viel Türkei und noch mehr Italien sind bis heute zusammengekommen. Auch die akkurate Schrift meines vor drei Jahren verstorbenen Opas blitzt im Stapel meiner Postkarten auf. Viele meiner guten Freunde schreiben mir bis heute Karten, an denen man die Familienbildung erkennen kann – erst steht nur ein Name drunter, später sind es zwei und nach einigen Jahren sogar drei oder mehr.

Aus Italien und der Türkei kommen besonders viele der gesammelten Postkarten von SZ-Redakteurin Stefanie Rebhan. (Foto: Volker Rebhan)

„Hallo meine kleine Dicke mit den krummen Beinen. Wir liegen viel am Stand herum und überlegen, wie wir uns abends die Bäuche vollschlagen können“, schrieb mir meine Tante vor Jahren. Manche Karten sind so vollgeschrieben, dass es mich wundert, wie der Postbote noch meine Adresse erkannt hat. Ein paar andere halten sich kurz, wie mein Vater, der schrieb: „Für meine liebe Stefanie von der Irlandreise Mai 99“. Heutzutage werden Postkarten eindeutig weniger enthusiastisch verschickt.

„Reichen dir keine Bilder und Videos per Whatsapp?“, heißt es dann oft. Zugegebenermaßen wird es auch schwieriger, im Ausland Briefmarken für die Karten und schließlich einen Briefkasten zu finden. Ich weiß es, weil ich natürlich mit derselben Inbrunst Karten verschicke, wie ich sie empfange. Die zehn aus Ägypten kamen zwar niemals bei meinen Leuten an, aber ich bleibe bei meinem Hobby.

Sind Sie auch ein Fan von analogen Erinnerungen, die per Hand geschrieben wurden? Wenn ja, haben Sie mehr als ich?

5. Die Katze von Annette Vincenz wiegt 6,6 Kilogramm

Normalerweise hält ein Napf mit Trockenfutter bei Katzen ein paar Tage lang. Nicht so bei Lotti (12). Vorratshaltung ist diesem Kätzchen fremd. Was in den Napf kommt, wird vertilgt. Sofort. Vollständig. Ohne auch nur einen Krümel übrig zu lassen.

Manchmal spielt sie meinen Mann und mich gegeneinander aus und tut beispielsweise so, als habe sie noch nicht zu Abend gegessen, indem sie kläglich maunzend zur Futterstelle läuft, wenn einer von uns etwas später nach Hause kommt. Schon oft sind wir auf ihren vorwurfsvollen Blick hereingefallen und haben sie dann doppelt gefüttert. Mittlerweile durchschauen wir das kleine Fellmonster und fragen vorher beim anderen nach.

Lotti ist zudem Frühaufsteherin. Nachdem sie uns das erste Jahr regelmäßig zwischen 4 und 5 Uhr morgens wachmiaut hat, bis sie etwas zu essen kriegte, haben wir zu Weihnachten einen Hightech-Futterautomaten installiert, der ihr pünktlich um 4.30 Uhr Trockenfutter ausspuckt.

Moppelig: Wenn das Bäuchlein voll ist, will Lotti Streicheleinheiten. (Foto: Annette Vincenz)

Vor anderthalb Jahren brachte Lotti noch 7,35 Kilogramm auf die Waage, normal sind für Europäisch Kurzhaar etwa 4 Kilo. Der Tierarzt war darüber nicht so begeistert und empfahl eine Abspeckkur. Seitdem macht mein Mann mit Lotti Katzensport. Täglich wirft er kleine Bällchen oder Papierkugeln, denen sie furchtbar gern hinterherjagt. Mittlerweile ist sie mordssportlich und spurtet schon selbstständig Schmetterlingen, Motten und Käfern hinterher.

Verbunden mit kalorienarmem Diätfutter und kleineren Portionen Leckerli hat sie daher sehr schön abgenommen und wiegt bereits seit Monaten 6,6 Kilo. Dieses Gewicht hält sie. Trotzdem ist ihr Bäuchlein immer noch recht schwabbelig, aber für uns ist sie die süßeste und hübscheste Katze der Welt.

Ist Ihre Mieze auch so süß und verfressen? Wer hat mehr als 6,6 Kilo Katze zu bieten?

6. Philipp Richter hat schon 42 Länder besucht

Einen Stempel in den Reisepass gibt es schon lange nicht mehr, wenn man durch Europa reist. Zum Glück! Alles, was Reisen leichter macht, soll mir recht sein, und ein grenzenloses Europa verbindet auch noch die Menschen. Denn wenn es eines gibt, auf was ich nicht verzichten könnte, dann ist das Reisen. In andere Länder und Kulturen eintauchen – das ist für mich mehr Erholung als zwei Wochen am Strand liegen. Doch wann gilt ein Land als besucht, wenn es keine schönen Stempel und bunten Visa-Aufkleber als Nachweis mehr gibt?

Unter Reisenden, sogenannten Travellern, wird heftig darüber gestritten, wann ein Land nun zählt. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Zählweisen. Da existiert die Variante Grenzübertritt.

Philipp Richter hat schon 42 Länder bereist. (Foto: Fabian Sommer)

Steh ich mit meinem Fuß auf ausländischem Territorium, gilt das Land als besucht. Okay, das ist eine mögliche Variante. Doch was ist mit internationalen Zonen? Zum Beispiel Flughäfen auf der Durchreise. Gelten die? Nein! Was hat man von einem Land gesehen, wenn man nur den Flughafen gesehen hat? Nichts! Die Variante „Besuch der Hauptstadt“ scheidet auch aus, weil ein Aufenthalt in New York dann nicht als Besuch der USA zählen würde, sondern nur, wenn man auch in Washington DC gewesen wäre. Die Variante „mindestens eine Woche Aufenthalt“ finde ich zu ambitioniert.

Ich habe mich für eine andere Variante entschieden: mindestens eine Übernachtung in einem Land außerhalb Deutschlands. Um präzise zu sein: Das Land muss völkerrechtlich anerkannt sein. Landstreifen wie Bergkarabach, abtrünnige Regionen wie Transnistrien oder Pseudostaaten wie Liberland fallen raus. Ein bisschen schade ist das schon, denn sonst hätte ich mit Transnistrien ein 43. Land auf meiner mittlerweile 42 Staaten zählenden Liste. Souveräne Kleinstaaten wie Andorra zählen jedoch schon.

Sind Sie genauso reiseverrückt wie ich? Waren Sie vielleicht sogar schon in Turkmenistan? Überbieten Sie die 42 Staaten?

7. Wolfgang Heyer besitzt rund 200 Ü-Ei-Figuren

Das Sammelfieber von Ü-Ei-Figuren hat mich Mitte der 90er-Jahre gepackt. Zu jener Zeit investierte ich mein Taschengeld Woche für Woche in die schokoumhüllten Plastikeier und hoffte stets darauf, dass sich beim Öffnen der gelben Kugel eine Figur zu erkennen geben würde.

All zu oft war es aber „nur“ irgendein zusammenbaubares Glump, wie man es so trefflich auf Schwäbisch bezeichnen würde. Also fragte ich Sammelexperten nach Tipps. Mal hieß es, man solle die Eier abzählen, weil auf einer Palette wirklich in jedem siebten Ei eine Figur wäre. Mal wurde mir geraten, die Eier mit einer haushaltüblichen Waage zu wiegen, um die etwas schwereren Figuren-Eier herausfiltern zu können.

Doch der Klassiker war: schütteln und gut hören. Ein eher hellerer Klang in Kombination mit sanftem Rascheln ließ auf diverse Einzelteile und damit irgendein Glump schließen. Ein dumpfer Klang wies eher auf eine Figur hin.

Mit der Routine kam der Erfolg. Und so hat sich in jenen Jahren eine kleine Sammlung aufgetürmt, die lange Zeit im Keller schlummerte.

Die Figuren lagerten jahrelang im Keller. Anlässlich der SZ-Serie „Wer bietet mehr?“ hat Wolfgang Heyer seine Ü-Ei-Figuren wieder hervorgekramt – ganz zur Freude seiner Kinder. (Foto: privat)

Fein säuberlich liegen die Figuren bis heute in Setzkästen und sind sogar mit Wattebäuschchen umhüllt, um sie als Rentenanlage in bestmöglicher Qualität zu erhalten. Die Beipackzettel verraten das Ausgabedatum sowie die mit Alliterationen geschwängerten Namen der beliebten Figuren.

Bei den „Funny Fanten im Cluburlaub“ von 1995 sind beispielsweise Conny Cocktail und Nina Nachschlag dabei. Bei der „Happy Hippo Company“ sind Träumer Tommy und Rudi Rohrbruch zu finden. Und bei den „Top Ten Teddies“ sorgen Sause Sepp, Heidi Herzilein und Mucki Maxl für Volksfeststimmung. Besonders begehrt war Dribbelino der „Dapsy Dino Familiy“. Mit seinen zwei ansteckbaren Bällen an Finger und Drachenschwanz war er die Herausforderung schlechthin für jeden Ü-Ei-Schüttler.

15 komplette Sets sowie diverse Einzelfiguren summieren sich zu einer Sammlung von rund 200 Ü-Ei-Figuren an. Wer bietet mehr?

8. Karin Kiesel hat an die 300 Steine gesammelt

„Nomen est omen“ oder der Name ist Programm: Um meinem Nachnamen alle Ehre zu geben und zu vermeiden, künftig weiterhin in unregelmäßigen Abständen mit Frau Fiesl, Diesel oder gar Giesel angesprochen zu werden, verrate ich an dieser Stelle meine Sammelleidenschaft. Sie gilt – wie könnte es anders sein – Steinen. Speziell Kieselsteinen. Aber nicht irgendwelchen, sondern handverlesenen Kieselsteinen mit einem vollendeten Kringel, die ich bei nahezu jedem Bodenseebesuch, am Ufer mit Adleraugen erspäht, aus der Masse herauspicke.

Alle Menschen, die mit mir mal beim Baden waren oder Weinschorle schlürfend am Bodenseeufer saßen, kennen es – und kommentieren es meist ungefragt: Das stetige Ausschau halten nach schönen Steinen kombiniert mit einzelnem Umdrehen der begehrten Objekte, die in meiner nächsten Nähe um mich herum in Massen am steinigen Strand liegen. Was offensichtlich für einen bisweilen unentspannten oder gar rastlosen Eindruck auf Mitmenschen erweckt, ist für mich pures Vergnügen und erholsame meditative Tätigkeit.

Rund 200 bis 300 Steine sind verteilt im Zuhause der Redakteurin oder draußen auf der Terrasse zu finden. (Foto: Karin Kiesel)

Es ist so ähnlich wie Pilze sammeln, nur eben anders. Der Vorteil von Parasolen oder Maronenröhrlingen ist natürlich unschlagbar der, dass ich sie nicht nur finden (was für eine Freude), sondern auch essen kann. Die Steine sammle ich hingegen ganz einfach deshalb, weil ich sie hübsch finde. Die Schönheit der Welt zeigt sich für mich eben sogar in Kieselsteinen. Ist es nicht total faszinierend, dass es so viele Steine mit einem kompletten weißen Kreis zu finden gibt?

Der Nachteil ist, dass die Badetasche oder der Rucksack je nach Ausbeute auf dem Rückweg etwas schwer zu tragen wird. Die Steine zieren bei mir zuhause Teile vom Fensterbrett, sind in Deko-Gläsern auf Tischen zu finden, um Kerzen herum verteilt und vor allem im Garten beziehungsweise auf der Terrasse zu finden. Mehrere Steine zusammenlegen (natürlich immer so, dass der jeweilige Kringel gut zu sehen ist) und darauf Teelichter stellen – es sieht einfach hübsch aus, probieren Sie es aus.

Da ich sie nicht gezählt habe, kann ich nur schätzen: Etwa 200 bis 300 Steine haben es bis zu mir nach Hause geschafft. Wer bietet mehr?

9. Das älteste Kuscheltier von Sybille Glatz ist mehr als 35 Jahre alt

Tiere spielen in meinem Leben eine wichtige Rolle: ob als Haustiere (Kaninchen), als „Ich-pass-mal-drauf-auf“-Tiere (Wellensittiche, Schäferhund), als Patentiere (Nashorn- und Elefantenbaby) oder eben als Plüschtiere (Pandabär, Luchs, Schwein, Delfin, Pinguin und einige mehr). Wenn ich sagen würde, ich sammle Kuscheltiere, dann wäre das allerdings nicht ganz richtig. Sie haben sich quasi bei mir angesammelt. Und da ich es nur schwer übers Herz bringe, eins abzugeben, hab ich mittlerweile einige. Darunter sind auch welche, die mir besonders ans Herz gewachsen sind.

So beispielsweise Trudy. Sie ist der Liebling von vielen Kindern, die gern mit ihr spielen. Mit vollem Namen heißt sie Trudy, das Kofferschwein. So wurde sie von der Tochter von Freunden getauft, weil ich sie hin und wieder zu Besuchen nach Freiburg mitnehme. Dann reist das Schwein im Koffer mit.

Bei Sybille Glatz haben sich im Lauf der Jahre einige Kuscheltiere angesammelt. Vorne in der Mitte sitzt Trudy, das Kofferschwein, und schaut fröhlich in die Kamera. (Foto: privat)

Unter den Plüschtieren gibt es auch zwei richtige Exoten, nämlich zwei Kuschelgemüse. Es ist ein „Herr Brokkoli“ und eine „Frau Knoblauch“. Wie alle anderen habe ich sie irgendwann geschenkt bekommen und nun gehören sie sozusagen als vegane Plüschteile dazu. Ein weiterer etwas anderer Exot ist Hein Blöd. Er ist auch der einzige unter den Tieren, der Kleidung an hat. Und ehrlich gesagt, weiß ich bis heute nicht, was für ein Tier er eigentlich ist.

Ein besonderes Tierchen ist ein kleines Kaninchen, das in einer Grube sitzt. Eine Freundin hat es in Handarbeit aus Filz gemacht und mir geschenkt. Und dann ist da noch der Pandabär. Ihn besitze ich am längsten. Wie lange genau er schon bei mir ist, weiß ich es nicht mehr, ich hatte ihn bereits als Kind. Gefühlt ist er schon immer da gewesen und war bei jedem Umzug an Bord.

Er hat mindestens 35 Jahre auf dem Buckel, die er kuschelnd bei mir im Bett oder auf dem Sofa verbrachte. Wer bietet mehr?