Lesenswerte Wanderführer für die Region

Das warme Wetter lockt viele Sonnenhungrige ins Freie. Auch Wanderer wollen die Region wieder vermehrt zu Fuß erkunden. Viele Büchern beschreiben verschiedene Wander- und Radtouren – egal ob anspruchsvoll oder für Kinder geeignet. Die örtliche Buchhandlung Ravensbuch hat eine spezielle Abteilung für das Thema „Wandern“ mit Touren in Europa, Deutschland und in der Region. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich umgesehen und verschiedenste Bücher angeschaut und zusammengefasst.

Vom Silberburg-Verlag steht bei Ravensbuch eine Ausgabe von Dieter Buck, nämlich „Ausflugsziel-Oberschwaben und Westallgäu“. Zu berücksichtigen ist, dass der Verlag keineswegs auf das Wandern spezialisiert ist, sondern als lokaler Verlag den Schwerpunkt auf die Region gelegt hat. Darin sind Infos und Wanderkarten für Wanderer, Radfahrer und Entdecker erklärt. Das Buch bietet 19 Wandertouren, 14 Radtouren und 21 Stadtbesichtigungen in ganz Oberschwaben. Für Ravensburg und Weingarten werden nur Besichtigungen beschrieben. Die Städtetouren machen dieses Buch besonders. Es handelt sich nicht nur um ein Wanderbuch, sondern bietet, wie man dem Titel schon entnehmen kann, viele verschiedene Ausflugsziele, wie zum Beispiel zu Kirchen oder Klosteranlagen.

Der Wander- und Gastronomieführer „Wandern und Einkehren“, erschienen beim Drei-Brunnen-Verlag, macht nicht nur das Wandern, sondern auch das Einkehren im Allgäu, am Bodensee und in Oberschwaben zum Thema. Er präsentiert attraktive Wanderwege und eine Auswahl an Hotels, Restaurants, Gasthöfe und Pensionen. Damit hilft er auch bei der Planung von Kurzurlauben. Insgesamt bietet das Buch 77 verschiedene Touren innerhalb der Regionen Tuttlingen, Ravensburg, Füssen, Memmingen und Bregenz. Wer sich dazu entscheidet, den Wegen zu folgen, trifft auf Landschaften, Kunst, Kultur sowie Geschichte.

Vom Bergverlag Rother, der auf das Wandern spezialisiert ist, gibt es zwei Bücher, eines davon trägt den Namen „Oberschwaben – zwischen Donau, Bodensee und Iller“. Der Autor heißt Claus-Günter Frank. Dieses Exemplar bietet seinen Lesern 50 verschieden Touren, welche laut Autor keine besonderen Anforderungen an den Wanderer stellen und problemlos auch von Kindern bewältigt werden können. Das zweite Buch des Verlags heißt „Bodensee Nord – mit südlichem Oberschwaben“ von Herbert Mayr. Auch hier sind kinderfreundliche Touren zusammengefasst, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können. Der Schwierigkeitsgrad ist jeweils mit Farben gekennzeichnet.

Das letzte Buch, das sich mit regionalen Wandertouren befasst, ist „Herrliche Heimat, wandern auf der Schwäbischen Alp, in Oberschwaben und in den Voralpen“ der Biberacher Verlagsdruckerei. Dort werden 52 Tagestouren gezeigt, darunter 16 Touren für Könner, 14 Touren zur kulturellen Sehenswürdigkeiten, neun Touren für Familien, fünf Lehrpfade, drei Mühlentouren und fünf Touren, bei denen der Wanderer zwischendurch in Seen baden kann, wie zum Beispiel im Illmensee und der Moorsee bei Kißlegg.