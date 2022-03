Lesehund in der Stadtbücherei Ravensburg

Kaya, der Lesehund, wartet gespannt auf Grundschulkinder, die ihm am Freitag, 8. April von 16 bis 16.40 Uhr vorlesen wollen. Das berichtet die Stadtbücherei. Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung durch die Hundebesitzerin C. Rauch dürfen die Kinder eine selbst mitgebrachte Geschichte vorlesen und dabei ganz nahe bei Kaya sitzen. Streicheln, loben und Leckerli geben, gehört natürlich dazu. Und wer möchte, könne gerne auch zu einem anderen Termin wiederkommen, denn Kaya wird zweimal im Monat die Stadtbücherei Ravensburg besuchen. Der Hund ist beim Lesehundverein München ausgebildet worden und verfügt über einen Hundeführerschein. Lese-hunde sollen, wie die Stadtbücherei mitteilt, dabei helfen, die Lesefähigkeit zu steigern und die Angst beim Vorlesen zu verlieren und damit bessere Noten in der Schule zu erzielen. Zudem werde die Selbstsicherheit gestärkt. Und natürlich wird auch die Freude an Büchern geweckt. Die Stadtbücherei Ravensburgbittet um Anmeldung unter Telefon 0751 / 823 10 oder direkt an der Info im 1. OG. Es gelten die aktuellen Corona-Verordnungen.