Lesefestival trifft auf Theater

Das zweite Ravensburger Lesefestival vereint sich in seiner Auftaktveranstaltung mit „Jugend macht Theater“, dem Theaterprojekt der Ravensburger Schulen. Drei Jugendtheatergruppen und drei Autoren spielen im Theater Ravensburg mit dem Thema Ausdruck, begleitet von einer Band der Musikschule Ravensburg. Das aufmerksame Publikum staunt, lacht und spendet sehr viel Beifall.

Er sei schon sehr gespannt, bekannte Erster Bürgermeister Hans Georg Kraus, wie das Thema umgesetzt würde. Martin Bethke, verlegerischer Geschäftsführer des Ravensburger Buchverlags, sprach von zwei Leidenschaften, die heute hier zusammenkämen. Das verbindende Element sei der Text, sagte Bodo Klose, der durch den Abend führte. Die Autoren Charlotte Habersack, Martin Klein und Andreas Jungwirth boten zwischen den Theaterstücken kurzweilige Geschichten und Überlegungen, ein interaktives Ratespiele und eine Lesung.

Die Klasse 8a des Welfen-Gymnasiums spielte „Echt echt“. Bei einer Verkaufsvorführung von Robotern streiten sich Freunde und Feinde der künstlichen Intelligenz. Eine Roboter-Tanzperformance begleitet, ein Gewaltakt beendet die Auseinandersetzung. Das war spannend und schön anzuschauen. Schüler der Geschwister-Scholl-Schule (KBZO) zeigten einen Teil des Stücks, das sie am 30. Juni im Theater Ravensburg aufführen. Da die jungen Schauspieler in ihren Bewegungen stark eingeschränkt sind, sprechen sie mit Hilfe von Geräten, sogenannten Talkern. Ihre intergalaktische Liebesgeschichte war gleichwohl überraschend ausdrucksstark.

Im „Jugendtheaterclub 2“ am Theater Ravensburg spielen Jugendliche aus allen Schulen. Sie proben wöchentlich und erarbeiten jährlich ein großes Stück. Von dieser Jahresarbeit gaben sie eine Kostprobe. „Pommes, Schranke oder die Kunst des Scheiterns“ heißt das selbst erarbeitete Stück. In ein Nebeneinander und Durcheinander von Stimmen greift ein Regisseur ein, bestimmt Haupt- und Nebenrollen. Eine vielstimmige Komposition wird zum Casting. Die jungen Schauspieler füllten die Bühne mit geballter Präsenz und beachtlicher Ausdruckskraft. Beim Abschlussfest des Lesefestivals am Freitagabend stellen weitere drei Theatergruppen ihre Werke vor.