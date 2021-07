Lesebühne „Spätlese“ startet wieder

Die coronabedingte Zwangspause ist beendet: Die drei Poetry Slammer Alex Simm, Marvin Suckut und Wolfgang Heyer veranstalten am Freitag, 9. Juli, um 20 Uhr im Kapuziner Kreativzentrum in Ravensburg ihre nächste Lesebühne und entfachen dabei Wortspiel- und Lyriklust. Während der „Spätlese – Poetry Slam meets Kabarett & Spätburgunder“ geben die drei Kleinkünstler noch nie gehörte Texte zum Besten und binden das Publikum in ungewohnter Manier in ihr Programm mit ein. Lachen und Spaß sind garantiert. Einlass ab 19 Uhr. Karten kosten zehn Euro und gibt es online unter: www.kapuziner.info/spaetlese