LeseAlarm feiert zehnjähriges Jubiläum

Lesend die Welt erobern – das von der Stiftung „Kinder fördern – Zukunft stiften“ konzipierte und ins Leben gerufene Projekt LeseAlarm bringt Lesefreude in die Klassenzimmer der Fünft- bis Achtklässler. Nun feiert die Stiftung mit ihrem LeseAlarm ihr zehnjähriges Bestehen. 63 Schulen – besonders Realschulen, aber auch Grundschulen und Sonderschulen in Baden-Württemberg profitieren bereits von der im Bildungsplan etablierten „freien Lesezeit“ und vom Zugang zu altersgerechter Literatur. Aus den von der Stiftung eingerichteten Leihbibliotheken in den Klassenzimmern dürfen sich die Kinder Bücher frei auswählen. „LeseAlarm“-Beauftragte schulen die Lehrer:innen vorab, um die Schüler noch besser an die altersgerechte Kinder- und Jugendliteratur heranführen zu können.

Neben der freien Lesezeit lesen die Lehrer:innen den Kindern vor. Das weckt die Begeisterung für schöne Geschichten sowie Abenteuer und schafft zudem eine wichtige Grundlage für die Entwicklung und die Bildung der Kinder. Das Vorlesen vergrößert den Wortschatz und verbessert die Konzentrationsfähigkeit, und das neue Wissen hilft, die Welt besser zu verstehen. Zudem werden soziale und emotionale Fähigkeiten gefördert.

Christian Neuber, Gründer der Stiftung „Kinder fördern – Zukunft stiften“, unterstützt den LeseAlarm finanziell und begleitet die Kinder- und Jugendprojekte im Raum Baden-Württemberg aktiv mit. Der Schwerpunkt der Stiftungsarbeit liegt dabei auf der Leseförderung und Medienpädagogik. „Die unterstützten Projekte sollen Freude an Sprache und Schrift vermitteln und jungen Menschen dabei helfen, ihre Talente zu entdecken und zu entfalten. Wir freuen uns, dass wir mit bis heute gut 30000 gespendeten Büchern dazu beitragen konnten, dass viele Kinder und Jugendliche ein zu ihnen passendes Buch finden konnten“, so Christian Neuber.

Dank eines Porsche-Engagements konnten im Jubiläumsjahr 10 weitere Schulen begünstigt werden und die Stiftung konnte zum Jubiläum ein wichtiges Ziel erreichen. Damit der LeseAlarm ein weiteres Jahrzehnt die Leselust der Kinder anregen kann, werden in diesem Jahr nun weitere Sponsoren gesucht.