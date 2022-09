Lese der weißen Trauben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Lese der weißen Müller-Thurgau Trauben am 1. September oben im Weinberg Rauenegg in der Schlierer Straße spürte man förmlich die Freude über den tollen Erfolg bei den 37 Helferinnen und Helfern. „Einfach prächtig!“, kommentierte einer der Helfer den dichten Behang der Reben mit gesunden Trauben. So gut wie keine Fäulnis, nur vereinzelt etwas Sonnenbrand und kräftige, gelbe, dickschalige Beeren. Das Wetter im Weinjahr 21/22 hatte insgesamt gut mitgespielt. Eine sehr gute Lese, allerdings mit einem mittleren Ertrag. Die viele Sonne und die enorme Trockenheit haben zur Ausbildung von dicken Schalen geführt mit einem etwas geringeren Saftgehalt. Und, bedingt durch die Steilheit des Geländes, floss das Wasser bei Regen oberflächlich auf verhärteten Böden schnell ab, sodass sich im weniger steilen Bereich des Weinbergs die Trauben besser ausbilden konnten. Doch dieser kleine Wermutstropfen schmälert den Erfolg der Ehrenamtlichen um Hans Kiderlen in keiner Weise. Aus der Maische wurden etwa 1600 Liter Traubensaft mit 76 Öchsle gepresst. Dieser wird nun vergären. Dann, in etwa zwei Wochen, wenn der Zucker vergoren ist, wird der erste Abstich von der Hefe stattfinden. Der große Einsatz der Ehrenamtlichen hat sich also gelohnt und man darf sich schon jetzt auf einen fruchtigen, reintönigen Secco freuen, der dann im April 2023 in den Verkauf kommen soll.

Gegen Ende der Lese überzeugte sich der neue Vorsitzende der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg, Jürgen Mossakowski, von der Arbeit der Ehrenamtlichen. Er dankte dem Team um Kiderlen für den großartigen Einsatz zugunsten der Hospizstiftung Schussental. Auch Hans Kiderlen selbst fand lobende Worte für seine tolle Mannschaft.

Schon zur Tradition geworden ist der anschließende Hock nach der Lese mit Leberkäse, Brötchen, Wein, Bier und Kaffee. Gegen 18 Uhr fand der wunderbare Nachmittag seinen Ausklang.

In zwei Wochen soll dann die Lese der roten Spätburgunder Trauben stattfinden. Auch hier sieht es momentan sehr gut aus. Die Gruppe um Hans Kiderlen will dann sowohl Rotwein als auch einen Secco Rosè erzeugen.

Für die Ehrenamtlichen ist die Arbeit im Weinberg noch nicht ganz zu Ende. Es bleibt noch einiges zu tun, bevor im Spätherbst die Ruhephase beginnt. Und als weiterer Höhepunkt im Weinjahr steht am 24. September das Weinfest am Burghaldentorkel an.