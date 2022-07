Les Brachôs spielen in der Ravensburger Zehntscheuer

Auch 40 Jahre nach dem Tod von Georges Brassens (1921-1981) sind seine Lieder in Frankreich weiterhin lebendig. Das Ensemble „Les Brachôs“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Lieder auch im deutschen Raum wiederzubeleben. Am Donnerstag, 14. Juli, führt das Quartett sein Programm im Rahmen des „Scheuer-Sommers“ in der Zehntscheuer auf.

Zum besseren Verständnis der Texte – Georges Brassens verstand sich eigentlich als Dichter – rezitiert Alexander Nelles-Ehrmann Übersetzungen der Texte. Wie die Veranstalter weiter mitteilen, gibt es als belebenden Kontrast brasilianische Chôros, Instrumentalmusik, die eine gelungene Verbindung von europäischer und afro-brasilianischer Musik herstellt. Europäische Tänze vom Hof des Kaisers wurden zu Musik, die quer durch alle Schichten und Ethnien geteilt wurde und bis heute auf Festen und in Kneipen gespielt wird. Es spielen: Wolf Gröner (Gesang, Gitarre), Alexander Nelles-Ehrmann (Rezitation, Percussion), Johannes Deffner (Gitarre, Mandoline, Cavaquinho), Andreas Piesch (Kontrabass).