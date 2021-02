Lernförderung und Deutschkurse laufen

Wie bereits im ersten Lockdown unterstützt der Verein für Schulentwicklung an der Kuppelnau auch in dieser zweiten Homeschooling-Phase die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Kuppelnau und St. Christina.

„In enger Absprache mit der Schulleiterin und den Lehrerinnen und Lehrern begleiten Pädagoginnen und Studentinnen die Kinder online übers Handy oder Tablet“, erklärt Ingrid Thoma, die Organisatorin des Vereins. Die Hausaufgaben werden besprochen, Grammatik und Rechtschreibung vertieft, sowie das Lesen gefördert.

„Auch wenn die Kinder ihren klar strukturierten Unterricht durch Arbeitsaufträge und Übungen online von der Schule erhalten, benötigen sie teilweise zusätzlich individuelle Unterstützung“, so Ingrid Thoma. Das sind zum einen Schülerinnen und Schüler, die von der Vorbereitungsklasse in die Regelklasse gewechselt sind und denen die korrekte und sichere Anwendung der deutschen Sprache in Summe noch schwerfällt, zum anderen Kinder, denen Konzentration und Struktur zum selbstständigen Arbeiten fehlen.

„Unser Verein bietet im Normalbetrieb die unterschiedlichsten Angebote für alle Kinder an, welche diese benötigen“, führt Ingrid Thoma aus. Im ersten Lockdown wurden Kinder mit insgesamt 249 Stunden Einzelförderung online unterstützt. Das hat gut funktioniert.

Aber nicht nur mit Grundschülern arbeitet der Verein: Seit November 2020 ist der „Fortgeschrittenen-Deutschkurs für Frauen“ zweimal die Woche vom Präsenzunterricht ins Internet „umgezogen“. Ab Februar 2021 läuft der „Anfängerinnenkurs Deutsch als Fremdsprache“ ebenfalls zweimal die Woche online. Für diesen ist eine Anmeldung noch möglich.

„Der Verein für Schulentwicklung setzt sich auch im zweiten Lockdown mit seinen Angeboten weiterhin für die Bildungsgerechtigkeit von Kindern ein, damit deren Benachteiligung möglichst gering bleibt“, resümiert Ingrid Thoma.

Die Sprachkurse für zweisprachige Frauen sollen Sicherheit im korrekten Umgang mit der deutschen Sprache geben und Spaß am Sprechen vermitteln. Das Beratungsangebot für Eltern findet zur Zeit allerdings nur telefonisch statt. Die Intensivförderung für Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, die Begabtenförderung für zweisprachige Kinder und ein Elternprojekt müssen im Moment pausieren.

Alle Angebote sind kostenlos und werden durch Stiftungen oder Spenden finanziert.

„Wir sind im Verein sehr flexibel und schauen nach vorne, um den Kindern in dieser Phase ein Durchhalten zu vermitteln und auch die Lehrerinnen an der Kuppelnauschule zu unterstützen “, bekräftigt Ingrid Thoma.