Lernart Natur im Stadtkindergarten

Für Kinder im Stadtkindergarten ist das Naturerlebnis keine Selbstverständlichkeit. Die Naturpädagogik ist – außer in der Waldkita – kein fester Bestandteil im Orientierungsplan für die Pädagogik in den Kitas im Land Baden-Württemberg.

Mit der Umsetzung des Projektes „LeNa“ will die Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee deshalb Vorschulkindern, Eltern und Pädagogischen Fachkräften die Natur mit ihren Möglichkeiten im Stadtkindergarten ganzheitlich näher bringen. Durch die vernetzende Zusammenarbeit mit einer Filmproduktionsfirma, einer Tanzpädagogin, einer Naturpädagogin aber auch mit einem Kinderbuchautor sollen die medialen Kompetenzen erweitert und zielgruppenspezifische digitale, aber auch analoge Verbindungskanäle geschaffen werden.

Die Kindertageseinrichtungen der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee sehen großen Bedarf, das Thema Natur zu berücksichtigen. Mit der Projektidee „LeNa“ (Lernort Natur im Stadtkindergarten) überzeugten sie bei einer landesweiten Ausschreibung das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg sowie den Projektträger, dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Mehr als 400 000 Euro Zuwendungsmittel wurden dem kirchlichen Träger zur Umsetzung bis Ende 2022 bewilligt.

„Mit unserer Idee haben wir uns unter anderem an dem erfolgreichen Konzept der Sendung mit der Maus orientiert.“ berichtet Martina Blattner, Fachbereichsleitung der Kindertageseinrichtungen in der Diakonie OAB und Projektverantwortliche. „Wir haben uns gefragt, wie wir Naturthemen für Kinder, Eltern und Pädagogische Fachkräfte gleichermaßen filmisch, aber auch analog und pädagogisch breiter aufbereiten können“ so Blattner weiter. Gemeinsam mit der Tanzpädagogin Stefi Schmid aus Radolfzell, dem Schauspieler und Kinderbuchautor Bernd Kohlhepp aus Tübingen, der Naturpädagogin Karin Dettmar aus Uhldingen und der Frameworks Filmproduktion aus Ravensburg entwickelt die Diakonie OAB ein Konzept für Vorschulkinder im letzten Kindergartenjahr.

Durch die digitale Impulssetzung erhalten die Fachkräfte einen ganzheitlichen Handlungsrahmen, an dem sie sich in ihrem pädagogischen Handeln orientieren können und der an dem jeweiligen Modul ausgerichtet ist. Auch Eltern erhalten für jedes Modul die Möglichkeit, das Thema auch von zu Hause vertiefen zu können. Und die Kinder werden stets von „LeNa“, dem Maskottchen des Projekts begleitet. Mitunter durch ein eigens für sie entwickeltes Kinderbuch mit selbst ausgedachten Reimen, Fingerspielen und Bewegungsideen.

Bereits Mitte Oktober sind die ersten Meilensteine des Projektes erreicht, sodass die Drehbücher erstellt werden können und Anfang nächsten Jahres die Filmaufnahmen starten.