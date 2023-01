Soll Deutschland Leopard2-Kampfpanzer liefern? User von Schwäbische.de reden Klartext

Der Krieg in der Ukraine dauert nun bald ein Jahr. Fast genauso lange schwelt die Debatte um militärische Unterstützung für das osteuropäische Land. Die Ukraine bittet ihre westlichen Verbündeten um schwere Waffen, um im Kampf gegen Russland weitere Erfolge zu erzielen. Dabei rücken vor allem schwere Kampfpanzer in den Fokus, gerade auch der Leopard2 aus deutscher Produktion.

Innerhalb der westlichen Koalition - allen voran in Deutschland - wird jedoch seitens der Bundesregierung betont, keine Alleingänge zu machen und sich eng mit den NATO-Partnern abzustimmen. Das handhabt die Bundesregierung seit den ersten Waffenlieferungen so - auch bei Verteidigungswaffen wie dem Flugabwehrsystem Patriot.

Nun scheint die Bitte der Ukraine nach schwerem Gerät Gehör zu finden: Polen hat angekündigt, die Ukraine mit Leopard2-Panzern aus Deutschland zu unterstützen, wozu es aber die Einwilligung der Bundesregierung braucht, da es sich um ein Fabrikat aus Deutschland handelt, das der NATO-Partner Polen gekauft hatte. Am Wochenende kündigte zudem der britische Premierminister Rishi Sunak an, britische Challenger-Kampfpanzer liefern zu wollen.

Das alles erhöht den Druck auf Bundeskanzler Scholz und Deutschland. Nicht leichter wird das durch den Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Der oder die Nachfolger/in in dem Amt wird zwangsläufig mit dieser Frage konfrontiert werden und muss sich dazu positionieren.

Wir haben unsere Userinnen und User gefragt: Soll Deutschland Leopard2-Kampfpanzer an die Ukraine liefern?

Hier eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Peu á peu wird man in die aktive Teilnahme getrieben.

Albert W.: Lehne ich ab. Die globale Kriegsgefahr ist eh schon viel zu hoch. Peu à peu wird man in die aktive Teilnahme getrieben. Es ist kaum zu glauben, wie fahrlässig mit unserem jetzigen Status umgegangen wird.

Es bleibt zu hoffen, dass in einem Jahr der Krieg beendet sein wird.

Gabriela A.: Ja, liefern. Wird allerdings ca. ein Jahr dauern. Es bleibt zu hoffen, dass in einem Jahr der Krieg beendet sein wird.

Angriffswaffen: Nein! Verteidigungswaffen: Ja.

Walter D.: Angriffswaffen wie Kampfpanzer: nein! Verteidigungswaffen wie Flugabwehr aller Art: ja.

Frieden schafft man nur durch Diplomatie.

Birgit H. auf Facebook: Jeder der nach Waffenlieferungen schreit, soll freiwillig in die Ukraine zum Kämpfen. Und am besten seine Söhne und Enkel gleich mitnehmen. Ich möchte mit meinen Lieben in Frieden leben. Und Frieden schafft man nur durch Diplomatie.

Eine Lieferung von Waffen ist richtig, auch wenn sie schwer mit dem Gewissen zu vereinbaren ist.

Fabian B.: Krieg wird von einer Partei begonnen, kann aber nur von beiden Parteien beendet werden (außer einer kapituliert). Solange Russland nicht ernsthaft zu Verhandlungen bereit ist, ist es notwendig, dass die Ukraine sich so gut verteidigen kann, dass sie in der Lage ist, ihr Land zurückzuerobern. Daher ist eine Lieferung von Waffen richtig, auch wenn sie schwer mit dem Gewissen zu vereinbaren ist.

Wir werden ungebremst in den dritten Weltkrieg gesteuert und alle machen mit.

Sylvia M.: Liefert alle weiterhin Waffen. Niemand bemüht sich intensiv um Friedensgespräche. Wir werden ungebremst in den dritten Weltkrieg gesteuert und alle machen mit, gesteuert vom großen Bruder im Westen in Zusammenarbeit mit den Hauptdarstellern der NATO.

Dieser Schritt ist längst überfällig.

Felix B.: Ja, dieser Schritt ist längst überfällig. Die Ukraine benötigt bei der Verteidigung gegen den brutalen russischen Angriffskrieg auch Unterstützung in dieser Form.

Die benötigten Waffen der Ukraine zu verweigern bedeutet ungehemmtem Völkermord die Bahn zu ebnen.

Harald S.: Als anerkannter Kriegsdienstverweigerer muss ich mir leider eingestehen, dass eine Lieferung absolut nötig ist. Der Status quo aus den kalten Kriegszeiten war gegenüber der heutigen Zeit wenn auch brüchig, so doch relativ stabil. Die Zeitenwende wurde durch den Zerfall des Sowjetimperiums eingeleitet. Nur haben wir das alle verschlafen. Die heute wirkenden Kräfte wollen das nicht wahrhaben. Nordkorea und China wollen mit nuklearer Stärke ihre Positionen durchsetzen. Die derzeitige russische Machtclique träumt von seiner imperialen Vergangenheit und versucht sie zurück zu bomben. Die benötigten Waffen der Ukraine zu verweigern bedeutet ungehemmtem Völkermord die Bahn zu ebnen. Es ist richtig, Frieden wurde immer am Verhandlungstisch geschlossen. Aber vorangegangen ist immer ein meist grausamer, ungerechter und vor allem unchristlicher Krieg.

Diplomaten statt Waffen schicken.

Alex F. auf Facebook: Wir sollten keine Waffen schicken, sondern Diplomaten. Waffen schaffen keinen Frieden, das können nur Verhandlungen, sollte jedem klar sein.

Laden Sie Einbrecher auch noch auf eine Tasse Kaffee ein, oder holen Sie die Polizei?

Markus O.: Zum Frieden gehören zwei und einer ist nur dazu bereit, wenn er per Waffengewalt die Grenzen verschoben hat. Laden Sie Einbrecher auch noch auf eine Tasse Kaffee ein, oder holen Sie die Polizei? Unbedingt den Leo2 liefern. Wenn es wieder in Mode kommt, dass man mit Waffengewalt Grenzen verschieben kann, dann brennt es bald wieder auf der ganzen Welt! Dem Putin muss man auf die Finger klopfen.

Wenn Putins Truppen mal in Ostdeutschland stehen, wird mancher begreifen, was das Ziel war.

Herbert C.: Die ganzen Kommentare hier und auch anderswo sind von Emotionen geprägt. Damit erreicht Putin genau das, was er will. Wenn seine Truppen dann mal in Ostdeutschland stehen, wird mancher begreifen, was das Ziel war. Aber dann ist es zu spät.

Putin ist nur mit Waffen zu stoppen.

Matthias L.: Ja, unbedingt Panzer liefern! Putin ist nur mit Waffen zu stoppen. Verhandlungen kommen danach.

Markus S. auf Facebook: Auf jeden Fall, ja. Russland muss zurück auf die im Budapester Memorandum festgelegten Grenzen zurückgedrängt werden.

Mehr Tote auf beiden Seiten.

Harald N.: Jede Waffenlieferung bringt auf beiden Seiten mehr Tote. Durch die Waffenlieferungen wird kein Waffenstillstand/Frieden erreicht. Sie bringen unsägliches Leid für die Bevölkerung.

Erst wenn der Krieg nach Russland kommt und Ziele im Landesinneren getroffen werden können, wird Russland an den Verhandlungstisch kommen.

Stefan Z.: Wichtiger als Panzer wären Raketen mit langer Reichweite oder Cruise-Missiles, um die russischen Luftwaffenstützpunkte, von denen immer wieder verheerende Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die kritische Infrastruktur erfolgen, auszuschalten. Erst kürzlich starben 30 Menschen bei einem verbrecherischen Angriff auf einen Wohnblock in Dnipro. Erst wenn der Krieg nach Russland kommt und Ziele im Landesinneren getroffen werden können, wird Russland an den Verhandlungstisch kommen.

Angriff ist in diesem Zustand die beste Verteidigung.

Erhard F.: Nur für die, die gegen Waffen sind ein Gleichnis: Ich schmeiße Sie aus Ihrer Wohnung mit Gewalt und dann dürfen Sie verhandeln, ob im Keller noch ein wenig Platz ist, aber wehe, Sie machen Rabatz, dann ist auch dieser Platz weg. Meine Meinung: Nur Angriff ist in diesem Zustand die beste Verteidigung - und dazu gehört auch der Leo 2. Die Ukraine wird nicht in Russland einmarschieren.