Lenkradschloss von Motorroller aufgebrochen

Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro hat ein unbekannter Täter verursacht, der in der Zeit zwischen Samstag, 15, und Montag, 20.30 Uhr, gewaltsam das Lenkradschloss eines am Marienplatz geparkten Motorrollers der Marke Schwalbe aufgebrochen hat. Zudem öffnete der Unbekannte den Benzinhahn, weshalb etwas Kraftstoff auslief.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, anzurufen.