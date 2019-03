Lena Mikulic sichert sich zwei Titel

Mit 15 Platzierungen haben die Karatekämpfer des KJC Ravensburg bei den Landesmeisterschaften der Jugend, Junioren, U21 und Leistungsklasse in Baden-Baden überzeugt. Lohn für die guten Resultate: Alle Ravensburger haben sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Erfolgreichste KJC-Kämpferin in Baden-Baden war Lena Mikulic, die sowohl in der U21 als auch in der Leistungsklasse ihre Gewichtsklasse dominierte.

Am ersten Wettkampftag erreichte das KJC-Team in der Klasse der Jugend mit Niklas Kaiser, Vincent Sterk und Niklas Baldauf den Vizemeistertitel. Im Kumite Einzel kam Vincent Sterk souverän bis ins Finale, unterlag hier in einem ausgeglichenen Kampf allerdings knapp und wurde Zweiter in der Gewichtsklasse +70 Kilogramm. Niklas Kaiser präsentierte sich ebenfalls in guter Form und erzielte den dritten Platz bei den Kumite Jungen in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm.

Viele zweite Plätze

In der Klasse der Junioren kamen alle drei KJC-Mannschaften aufs Podest. Der KJC Ravensburg I mit Janina Murawski, Feysa Sahin und Celine Müller unterlag erst im Finale und belegte den zweiten Platz. Der KJC II mit Selina Kühnler, Thanee Ruetz und Vivien Hasslerder zeigte bei den Mädchen starke Leistungen und wurde Dritter. Alexander Zipfel, Niklas Baldauf und Felix Mayer überzeugten in der Vorrunde, unterlagen im Poolfinale aber knapp. Dann siegten die Ravensburger im Kampf um Platz drei in der Klasse Kumite Team Jungen.

Janina Murawski erkämpfte sich in der Klasse Mädchen bis 59 Kilogramm souverän den Poolsieg, scheiterte erst im Finale und wurde daher Vizemeisterin. Feysa Sahin erreichte trotz langer Wettkampfpause in der Klasse +59 Kilogramm Platz drei. Ebenfalls Platz drei erzielte Niklas Baldauf in der Klasse bis 68 Kilogramm. Im Schwergewicht der Jungen (+76 Kilogramm) zeigte Alexander Zipfel vom KJC eine starke Leistung in der Vorrunde. Erst im Finale unterlag er denkbar knapp gegen einen Bundeskaderathleten und wurde Zweiter.

In der Altersklasse U21 waren für den KJC in Lena Mikulic und Celine Müller zwei Topathletinnen am Start. Lena Mikulic sicherte sich sowohl in der Klasse U21 (bis 55 Kilogramm) als auch in der Leistungsklasse (bis 50 Kilogramm) mit schnellen Angriffen und taktisch klugen Kontertechniken jeweils überlegen Platz eins und wurde somit zur erfolgreichsten Teilnehmerin der Landesmeisterschaften.

Müller scheitert im Finale

In der U21-Gewichtsklasse +68 Kilogramm scheiterte die Ravensburger Bundeskaderathletin Celine Müller erst im Finale und wurde Zweite. Erkältungsbedingt konnte Müller in der Leistungsklasse nicht mehr antreten. Im U21-Teamwettbewerb dominierten die KJC-Athletinnen Lena Mikulic, Celine Müller, Lena Breden und Diana Bukina klar die Vorrunde. Im Finale unterlagen die Ravensburgerinnen gegen die KG Freudenstadt/Ludwigsburg.

Auch im Teamwettbewerb der Leistungsklasse zeigten die Ravensburger KJC-Kämpferinnen Lena Mikulic, Diana Bukina und Lena Breden ihr Können und mussten sich erst im Finale mit 1:2 gegen die Kampfgemeinschaft Kirchheim/Ludwigsburg – auch hier gab es somit Platz zwei für Ravensburg. Dieses für den KJC sehr gute Ergebnis lässt laut Mitteilung auf erfolgreiche deutsche Meisterschaften der Karateka hoffen.