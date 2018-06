Lena Mikulic gewinnt Silber

Die Ravensburger Gymnasiastin Lena Mikulic vom KJC Ravensburg hat beim internationalen Championscup im österreichischen Hard am Bodensee mit Platz zwei überzeugt. Mehr als 650 Sportler aus 23 Ländern waren an den Bodensee gereist, um sich vor der Europameisterschaft einem letzten Leistungstest zu unterziehen.

Vom KJC-Team gingen Celine Müller, Janina Murawski, Tobias Ehrle und Lena Mikulic an den Start und stellten sich in ihren jeweiligen Kumite-Kategorien der internationalen Konkurrenz.

Lena Mikulic zeigte sich in Bestform. Die Schülerin war aufgrund ihrer nationalen und internationalen Leistungen im vergangenen Jahr in die deutsche Nationalmannschaft aufgenommen worden, so dass der Wettkampf ganz im Zeichen der internationalen Qualifikation für die kommenden Einsätze des Bundeskaders stand. Nach den erfolgreichen Vorrunden stand Lena Mikulic im Halbfinale einer langjährigen Konkurrentin aus Rheinland-Pfalz gegenüber. Auf die Begegnung mit seiner Nationalmannschaftskollegin hatte sich das Ravensburger Karatetalent intensiv vorbereitet und sich einiges an taktischen Raffinessen einfallen lassen.

Den Bundestrainer überzeugen

Beide Athletinnen starteten konzentriert und hochmotiviert in den Kampf – galt es doch auch, den anwesenden Bundestrainer von sich zu überzeugen. Als sich in der Mitte des Kampfes die Gelegenheit ergab, ging Lena Mikulic mit einer Fausttechnik, die vom Kampfgericht mit einem Punkt gewertet wurde, in Führung. Obwohl ihre Gegnerin nun alles unternahm, um zu punkten, behielt Lena Mikulic in der verbleibenden Kampfzeit die Oberhand und ließ bis zum Schlussgong keinen Gegentreffer zu.

So zog die Ravensburgerin nicht nur verdient in das Finale ein, sondern bewies einmal mehr ihre internationalen Qualitäten. Im Finale stand Lena Mikulic einer starken Athletin aus Italien gegenüber, der sie sich knapp geschlagen geben musste. Dennoch präsentierte sich die Ravensburgerin in dieser Begegnung sehr stark.

Für Celine Müller (Junioren + 59 kg), Janina Murawski (Junioren bis 59 kg) und Tobias Ehrle (Kumite Junioren bis 61 kg) griffen in Hard trotz guter Aktionen nicht in die Medaillenvergabe ein. Mit einer Silbermedaille und vielen internationalen Erfahrungen kehrte das KJC-Karateteam aus Österreich nach Ravensburg zurück und wird in knapp einem Monat bei der Landesmeisterschaft der Aktiven um die Tickets zur Deutschen Meisterschaft antreten.