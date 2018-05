Lena Mikulic erkämpft sich Bronze in Serbien

Lena Mikulic, Karatekämpferin des KJC Ravensburg, hat sich beim internationalen Golden-Belt-Tournament in Serbien die Bronzemedaille gesichert. Mehr als 1000 Sportler aus 20 Ländern waren nach Čačak gereist, um sich mit der Konkurrenz zu messen.

Nachdem sich Mikulic im vergangenen Monat bei den Deutschen Meisterschaften erstmals mit der nationalen Konkurrenz der Frauen ab 18 Jahren gemessen hat, folgte in Serbien ihr erstes internationales Turnier bei den Aktiven bis 50 Kilogramm. Mit der Auswahl des Landeskaders Baden-Württemberg reiste die Ravensburgerin einige Tage vor Turnierbeginn nach Serbien, um sich auf das Turnier vorzubereiten. Unter der Leitung ihres Landes- und Heimtrainers Lazar Boskovic holte sich Mikulic mit der Auswahl des Landeskaders den letzten Schliff.

In der ersten Runde stand die KJC-Athletin der Kroatin Ines Grdenic gegenüber. Nach einem harten Kampf, der erst zum Ende entschieden wurde, musste sich Mikulic der späteren Siegerin geschlagen geben. Durch den Einzug der Kroatin ins Finale hatte die Ravensburgerin dennoch die Chance, um den dritten Platz und damit um Bronze zu kämpfen. Fokussiert ging Mikulic in den Kampf gegen die Serbin Jelena Elez. Mit einem blitzschnellen Faustschlag zum Kopf ging die KJC-Kämpferin mit 1:0 in Führung. Mikulic zeigte ihre internationale Qualität und baute ihren Vorsprung aus. Nach zwei Minuten Kampfzeit stand es 2:0 und Mikulic stand im kleinen Finale um die Bronzemedaille.

Dort ging es gegen die rumänische Nationalkaderathletin Alexandra Pop. Pop ist eine erfahrene internationale Kämpferin und belegte bei der vergangenen Europameisterschaft den fünften Platz. Mikulic ging jedoch selbstbewusst mit dem klaren Ziel, die Medaille zu gewinnen, in den Kampf. Gleich zu Beginn ging die KJC-Athletin nach einem Fausttreffer zum Kopf mit 1:0 in Führung. Taktisch klug bereitete Lena Mikulic auch ihren nächsten Punkt vor und baute den Vorsprung aus. Sie gab ihrer Gegnerin keine Chance mehr aufzuholen und verteidigte ihre 2:0-Führung souverän und gewann somit die Bronzemedaille.