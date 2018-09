Lena Berlinger lässt auf dem Rennrad alle stehen

Die Challenge Davos ist ein Höhepunkt und der Abschluss der Schweizer Triathlonsaison. Der Wettkampf geht über sie Mitteldistanz mit 1,9 Kilometern Schwimmen, 55 Kilometern Radfahren und 21 Kilometern Laufen. Lena Berlinger aus Baindt wiederholte ihren Vorjahrestriumph.

Der Raddisziplin ist zwar deutlich kürzer als die sonst üblichen 90 Kilometer, dafür müssen die Teilnehmer aber 1800 Höhenmeter bewältigen, indem der Fluelapass zweimal überfahren wird. Nach den Wetterkapriolen der letztjährigen Veranstaltung hatten die Athleten in diesem Jahr mehr Glück mit den Bedingungen. Die Temperatur des Davoser Sees betrug allerdings nur 16 Grad. Neoprenpflicht war also angesagt. Lena Berlinger vom Skinfit Racing Tri Team erwischte einen guten Start in den Wettkampf. Zur eigenen Überraschung führte sie das Profifeld der Frauen an und wechselte nach 29 Minuten aufs Rennrad.

Auf dem Rad spielte sie ihre große Stärke am Berg aus. Die Radstrecke führte von Davos über den Fluelapass nach Susch im Unterengadin. Dort war der Wendepunkt. Wieder in Davos angekommen, betrug Berlingers Vorsprung auf die nächste Konkurrentin, die Schweizerin Martina Kunz, beruhigende sechs Minuten. Nach einem kontrolliert gelaufenen Halbmarathon genoss Berlinger den Zieleinlauf als Siegerin im Kurpark von Davos.