Leitungswechsel im Adolf-Gröber-Haus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Thomas Stocker verabschiedete sich zum 15. Dezember der langjährige Hausleiter im Adolf-Gröber-Haus der Stiftung Liebenau in Weingarten in den Ruhestand. Sein Nachfolger Jonas Kimmig steht schon bereit, der, nach abgeschlossener Qualifizierungsmaßnahme, noch offiziell eingesetzt wird.

Jonas Kimmig ist ein Kind der Region. Aufgewachsen ist der 36-Jährige in Liebenau, quasi in der Nachbarschaft zur Stiftung. Nach Abschluss mit dem Master in Philosophie, arbeitete er mehrere Jahre für das Berufsbildungswerk (BBW) der Stiftung Liebenau in Ravensburg. Dort war er vor allem in der Projektarbeit im Bereich der Flüchtlingsintegration eingesetzt. Aus dem BBW wechselte er nunmehr fest vor drei Monaten in die Pflegegesellschaften der Stiftung Liebenau. Aktuell ist er bereits als Stellvertreter von Thomas Stocker in der Hausleitung tätig.