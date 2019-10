Leitungsteam der Humpis-Schule wieder komplett

Jan Wischmann ist neuer stellvertretender Schulleiter der Humpis-Schule Ravensburg. Er vervollständigt nach dem Ausscheiden des Schulleiters, Hubert Fritz, und der Abteilungsleiterin des Berufskollegs, Karin Loser, im Sommer das Schulleitungsteam, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Der bisherige Stellvertreter Ulrich Becker war auf die Schulleiterposition gefolgt. Jan Wischmann ist seit seinem Referendariat 2010 an der Humpis-Schule. Er besitzt die Lehrbefähigung in den Fächern BWL und Chemie und bringt Erfahrungen aus der Lehrerausbildung am Seminar Weingarten mit. Timo Sauter ist seit Beginn des neuen Schuljahres Abteilungsleiter des Berufskollegs. Er unterrichtet die Fächer BWL und Sport.