Leitungsarbeiten am Gespinstmarkt sind fertig

Nach fünf Monaten Bauzeit enden am Freitag, 11. September, auf dem Gespinstmarkt die Tiefbauarbeiten an der Kanalisation, bei Wasser, Nahwärme, Strom und Breitband. Damit sei laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung dort rechtzeitig vor der kalten Jahreszeit der erste Teil der Arbeiten erledigt, bevor im Frühjahr die gestalterischen Maßnahmen für die neu eingerichtete Fußgängerzone in der Ravensburger Oberstadt beginnen.

Die Bauzeit konnte um zwei Monate verkürzt werden. Dies komme auch den Geschäftsinhabern und Anwohnern zugute, die durch die Baumaßnahme belastet waren, schreibt die städtische Pressestelle weiter. Durch die Kommunikation auf der Baustelle mit den am Bau beteiligten Ämtern, Ingenieurbüros und dem Wirtschaftsforum Pro Ravensburg als Vertreter des Handels habe diese schwierige Zeit gemeinsam gemeistert werden können. „Und dies, obwohl obendrein noch die Herausforderung Corona dazu kam.“

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der Gespinstmarkt auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses aus dem vergangenen Jahr als Fußgängerzone ausgewiesen. Das bedeutet, dass keine Parkplätze eingerichtet werden, Lieferverkehr wird zu den in Fußgängerzonen üblichen Zeiten zugelassen. „Radfahrer sind natürlich frei“, heißt es in dem Schreiben der Stadt. Für den Fahrzeugverkehr durch die Oberstadt ist der Gespinstmarkt künftig tabu, die Autos können den von der Frauenstraße und Herrenstraße kommenden Durchgang von der Kirchstraße am Waaghaus in Richtung Marienplatz nutzen. Auch die Zufahrt zur Marktstraße ist möglich.

In der Übergangszeit bis zur endgültigen Neugestaltung im Frühjahr 2021 sind auf dem Gespinstmarkt Kunstinstallationen vorgesehen, außerdem wird die Ausstellung zum „Ravensburger Klimakonsens“ vom Marienplatz dorthin umziehen.