Leistungssteigerung bringt den Sieg

Im vorgezogenen Fußball-Verbandsliga-Spiel hat sich der FV Ravensburg am Freitagabend vor allem in der ersten Halbzeit gegen den VfR Aalen II nicht von seiner besten Seite gezeigt. Die Partie, die trotz Beteuerungen der FV-Verantwortlichen nicht um 18 Uhr, sondern erst um 18.30 Uhr begann, kam erst nach der Pause auf Touren. Dank dieser Leistungssteigerung kam Ravensburg noch zu einem verdienten 3:1-Erfolg.

Die Anfangsphase der Partie gehörte noch der zweiten Mannschaft des künftigen Fußball-Zweitligisten Aalen. Außer viel Ballbesitz brachten aber auch die Gäste nicht viel zustande. Mit seiner ersten gelungenen Offensivaktion hätte der FV in der zehnten Minute die Führung erzielen müssen. Ralf Heimgartner steckte den Ball aus zentraler Position klasse durch, Thomas Zimmermann lief frei in den Strafraum hinein. Doch anstatt den Abschluss zu suchen, legte Zimmermann ab zu Daniel Di Leo. Die Chance war dahin.

Anschließend wurde die Partie mehr und mehr zu einem lauen Sommerkick. Nach vorne ging bei beiden Mannschaften nichts. Kein Schuss, keine Kombinationen, kein Spielwitz. „In der ersten Halbzeit hat die Präzision gefehlt“, sagte Ravensburgs Trainer Marco Konrad. „Es war mehr Flipper als Fußball, aber auch bei Aalen. Es war kein schönes Spiel.“ Wahrlich nicht.

Die zweite Halbzeit begann etwas munterer. Ravensburg Rückkehrer Manuel Herrmann („Ich habe erst zwei Stunden vor dem Spiel erfahren, dass ich spiele.“) konnte sich kurz nach Wiederanpfiff auszeichnen. Einen Flachschuss von Steffen Söllner wehrte der FV-Torwart zur Ecke ab. Ravensburg zeigte sich jetzt aber aggressiver und kombinationssicherer als im ersten Durchgang. In manchen Situationen versuchten es die FV-Spieler aber zu kompliziert und übersahen die besser postierten Kollegen. In der 60. Minute fiel dennoch das in der Summe verdiente 1:0. Im Angriff zuvor war Ravensburgs Defensive etwas ungeordnet, Aalen konnte jedoch kein Kapital daraus schlagen. Im Gegenzug gab es dann eine Freistoß-Flanke von Sebastian Reiner von der linken Strafraum-Seite. Ralf Heimgartner köpfte Richtung Tor. Im Fünfmeterraum stand Sebastian Mähr richtig und drückte den Ball über die Linie.

Neun Minuten später erhöhte Boneberger mit einem satten Linksschuss auf 2:0. Wenige Sekunden zuvor hätte Zimmermann nach einer starken Kombination von Andreas Kalteis und Selim Altinsoy bereits das Tor erzielen müssen. Zimmermann scheiterte jedoch an Torwart Oliver Vaas. „Die Gegentore waren unnötig“, haderte Aalens Trainer Petar Kosturkov. „Die Situationen hätten wir vorher schon bereinigen müssen. Aber wer selber die Tore nicht macht, darf sich über die Niederlage nicht beklagen.“

Ravensburg war jetzt die klar bessere Mannschaft, der VfR strahlte so gut wie keine Gefahr aus. Der FV hatte mehrere Chancen zum 3:0. Stattdessen kam Aalen nach einer Ecke durch den Kopfballtreffer von Benjamin Schiele aber zum 1:2-Anschluss. „Wir haben uns im Training über das Verhalten bei Standards unterhalten“, sagte Konrad. „Wir wussten eigentlich, wie wir verteidigen mussten.“ Die Ecke „verursacht“ hatte ein abgerutschter Freistoß von Jonas Halder, den Herrmann gerade noch an die Latte lenkte. Aalen hatte noch ein paar mehr oder weniger gefährliche Szenen im FV-Strafraum. Doch in der Schlussminute machte Boneberger mit seinem zweiten Treffer das 3:1 und damit den Sieg für Ravensburg perfekt.

FV Ravensburg – VfR Aalen II 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Mähr (60.), 2:0 Boneberger (69.), 2:1 Schiele (78.), 3:1 Boneberger (90.). SR: Leyhr (Münsingen). FV: Herrmann – Reiner (76. Litz), Mähr, N. Klawitter, Altinsoy – Zimmermann, Barth, Heimgartner, Boneberger – Kalteis (88. Riedeberger), D. Di Leo (67. J. Klawitter).