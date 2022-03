Leila Josefowicz spielt Violinkonzert von John Adams

Für das Konzert Münchener Kammerorchester & Pekka Kuusisto am 30. März um 20 Uhr gibt es eine Besetzungs- und Programmänderung. Pekka Kuusisto musste sein Engagement absagen. Leila Josefowicz tritt an seiner Stelle mit dem Münchener Kammerorchester unter Leitung des Dirigenten Jonathan Stockhammer auf die Bühne. Statt dem Violinkonzert von Bryce Dessner spielt Leila Josefowicz das von John Adams 1993 komponierte Violinkonzert. Erstmals live vor Publikum erklingt „Amat“ für Streichorchester des Komponisten Mithatcan Öcal. Um seiner Solidarität mit der Ukraine Ausdruck zu verleihen, spielt das Münchener Kammerorchester an diesem Konzertabend das Stück „Elegie“ für Streichorchester des in Kiew lebenden ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov. Tickets unter 0751 / 828 00, www.reservix.de und an der Abendkasse.