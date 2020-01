Leihräder der TWS: Die Hälfte aller Elektrofahrräder wurde demoliert

Es ist ein Angebot für die Bürger, für Pendler und Gäste in Ravensburg und Weingarten: Mitte Dezember haben die Technische Werke Schussental (TWS) das Elektrofahrrad-Verleihsystem offiziell eingeweiht. Wie das Unternehmen mitteilt, haben sich seitdem schon mehr als 600 Menschen als Nutzer registriert und die Räder bereits fast 2000-mal genutzt.

Doch inzwischen gibt es empfindliche Rückschläge, denn Unbekannte haben laut Mitteilung erhebliche Schäden verursacht. Derzeit ist die Hälfte der Räder außer Betrieb, weil Bremsleitungen und Sättel zerschnitten, Pedale demoliert oder ganze Fahrräder durch unsachgemäßen Gebrauch nahezu schrottreif sind.

„So wird das Verleihsystem, das durch die öffentliche Förderung ermöglicht wird, in kürzester Zeit gegen die Wand gefahren. Das ist traurig, da es gerade für die Bürger einen echten Mehrwert in der umweltfreundlichen Mobilität bringt“, hält Jenny Jungnitz fest, die das Projekt bei der TWS vorantreibt.

Bis Ende des Jahres sollen 16 Stationen und 128 Räder angeboten werden. „Nutzen können es alle ab 18 Jahre, die sich einmalig auf der Mobilitätsplattform der TWS unter mobil.tws.de registrieren – derzeit kostenfrei im Rahmen der Nutzungsbedingungen“, erklärt Miriam Sepke-Vogt aus der Geschäftsfeldentwicklung der TWS.

TWS justiert nach

Neben vorsätzlichen Schäden häufen sich auch Systemfehlnutzungen. Hier sind es vor allem der Einsatz der Räder durch Minderjährige, der Missbrauch des Gepäckkorbes zum Personentransport sowie das stundenlange Blockieren der Verleihräder durch Abstellen fernab der Stationen. Jenny Jungnitz möchte hier nochmal alle Nutzer sensibilisieren: „Das System soll so vielen Interessenten wie möglich offen stehen. Deshalb bitte das Leihrad nur so lange wie nötig nutzen und anderen Nutzern durch Rückgabe in einer der Stationen wieder zur Verfügung stellen. Auf jeden Fall muss die maximale Ausleihdauer von sechs Stunden beachtet werden.“

Stefan Herz, Bereichs- und Projektleiter der TWS, kündigt aufgrund der Erfahrungen der letzten Wochen Nachbesserungen an. So werden auf der Plattform mobil.tws.de Restriktionen für die Anmeldung eingeführt und neue Nutzer müssen sich entweder im Kundenzentrum der TWS ausweisen oder eine Kopie ihres Personalausweises an mobil@tws.de schicken. Auch bestehende Nutzer werden stichprobenartig überprüft und gegebenenfalls benachrichtigt, um sich entsprechend auszuweisen. Stefan Herz bedauert diese Einschränkungen, sieht diese allerdings als notwendig an, um das Verleihsystem in Zukunft für die Städte Ravensburg und Weingarten sinnvoll zu gestalten, heißt es in der Mitteilung.