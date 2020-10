Leif Randt zu Gast in Ravensburg

Der Schriftsteller Leif Randt stellt am Freitag, 9. Oktober, um 20 Uhr in der Buchhandlung Ravensburger seinen neuen Roman „Allegro Pastell“, der auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2020 steht, vor.

Randt, Jahrgang 1983, erzählt laut Pressemitteilung der Buchhandlung mit seinem Roman eine Liebesgeschichte aus den späten 2010er-Jahren: Tanja, in Berlin für ihren Debütroman gefeiert, wird in wenigen Wochen 30. Ihr fünf Jahre älterer Freund, der gefragte Webdesigner Jerome, bewohnt in Maintal den Bungalow seiner Eltern und versucht sein Leben zunehmend als spirituelle Einkehr zu begreifen. Die Fernbeziehung der beiden wirkt makellos. Sie bleiben über Text und Bild eng miteinander verbunden und besuchen sich für lange Wochenenden in ihren jeweiligen Realitäten. Doch der Wunsch, ihre Zuneigung zu konservieren, ohne dass diese bieder oder schmerzhaft existenziell wird, stellt das Paar vor eine große Herausforderung.

Leif Randt hat bereits „Planet Magnon“ (2015), „Schimmernder Dunst über CobyCounty“ (2011) und den London-Roman „Leuchtspielhaus“ (2009) veröffentlicht. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet. Der Eintritt kostet 14 Euro, für Schüler, Studenten und mit Ravensbuch-Card 11 Euro. Kartenvorverkauf in der Buchhandlung Ravensbuch am Marienplatz 34 in Ravensburg oder unter www.ravensbuch.de