Leiden auf der „Promi Big Brother“-Baustelle

Nun hat also auch Johannes Haller aus Berg bei Ravensburg sein Leben als Model und Lifestyle-Beau gegen ein Leben im Container von Big Brother eingetauscht. In der letzten Woche genoss der 30-Jährige noch mit Freundin Yeliz die Sonne Mallorcas und ließ auf seinem Instagram-Account 112000 Follower am süßen Leben teilhaben. Seit Freitagabend sitzt er auf einem wackligen Schemel im dauer-ausgeleuchteten Armen-Bereich (der sogenannten „Baustelle“) des Big-Brother Hauses und versucht -ganz schwäbisch- einen bedachten Eindruck zu hinterlassen.

Schon beim Einzug in den Container war dem Ex-Bachelorette-Kandidaten das Glück nicht hold: Mit Würfeln konnten sich die Kandidaten die Anzahl der persönlichen Stücke erspielen, die mit ins Haus dürfen. Für Haller war das eine drei – und er entschied sich für einen Schlafsack (die Baustelle ist nicht überdacht), einen Becher (Wasser aus einem Pumphahn und Essen werden von der Produktion zur Verfügung gestellt) und einen Dosenöffner. Mit den Worten „Ohne Mampf kein Kampf“ verteidigte er seine Wahl gegenüber den anderen Mitbewohnern, die sich für Zigaretten, Duschgel oder einen Morgenmantel entschieden.

Überlaufendes Dixie-Klo

Ganze 177 Minuten lang –unterbrochen von zig Werbepausen- lieferte der Sender in seinem Staffel-Auftakt Einblicke in die Baustelle, auf der mittlerweile neun Kandidaten unter ärmlichsten Bedingungen und mit einem überlaufenden Dixie-Klo leben. Ärmlich scheint es auch um den Sprachschatz mancher Bewohner bestellt zu sein. Mehr als 2,37 Millionen Fernsehzuschauer, die den Einzug der Promis verfolgten lernten, dass „unterbelastet“ offenbar als Synonym für „unausgelastet“ verwendet werden kann und „Kackterien“ die nachlässige Form von „Charaktere“ zu sein scheint.

Der 2018-er-Bachelor Daniel Völz sowie Cora Schumacher, die Ex-Frau von Formel-Eins-Pilot Ralf Schumacher und das Oberhaupt des deutschen Kardashian-Pendants – Silvia Wollny – zogen live in den Luxus-Bereich des Big-Brother-Hauses. In die Villa, in der Sushi-Häppchen und Champagner, extra-breite Box-Spring-Betten und eine weitläufige Badelandschaft inklusive Whirlpool für alle Annehmlichkeiten sorgen. Ein Wechsel in die Luxus-Abteilung ist laut den Spielregeln des Endemol-Formates für jeden Bewohner des Armen-Bereiches möglich. Vorausgesetzt, die Zuschauer voten telefonisch für den Kandidaten und er besteht den Wettkampf. Im ersten Spiel drohte Cora Schumacher gleich der Umzug auf die Baustelle, den sie jedoch abwenden konnte, nachdem sie Fragen wie „Was ist neun mal elf?“ schneller korrekt beantworten konnte als Youtube-Star Katja Krasavice, die momentan lediglich durch einen tiefen Ausschnitt am roten Latex-Kleid besticht.

Gewinner bekommt sechsstellige Summe

Herzensbrecher Johannes Haller, der sich vorgenommen hat, im Container seine bodenständige Seite zu zeigen, schwadronierte im Zusammenschnitt des Senders charmant aber unbeholfen über seine Eitelkeit und „potentes Haar“ und gab bekannt, dass ihm im Big-Brother-Haus nichts schlimmeres wiederfahren könne, als „ohne Schlüpper in der Hose“ sein zu müssen. Wie Sat1 zeigte, war Haller einer der Ersten, die schon am vergangenen Mittwoch den Armen-Bereich bezogen hatten.

Mitspieler Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein war noch vor dem Live-Einzug der letzten drei Prominenten wieder ausgezogen und wird wohl vom ehemaligen Profi-Fußballer Umut Kekilli ersetzt werden, der weniger für seine sportlichen Leistungen als mehr für seine jahrelange On-Off-Beziehung mit Natascha Ochsenknecht bekannt wurde.

Dem Gewinner winken nach zwei Wochen Dauer-Überwachung im Container eine satte sechsstellige Gewinnsumme, die im letzten Jahr Uschi Glas-Sohn Ben Tewaag einstreichen konnte.