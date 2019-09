Leichtverletzter nach Unfall am Frauentorplatz

Rund 8000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 8 Uhr in der Ravensburger Schussenstraße ereignet hat. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Schussenstraße in Richtung Frauentorplatz. Als er am Frauentorplatz auf die Linksabbiegespur wechselte, um in Richtung Gartenstraße abbiegen zu können, fuhr er auf den VW eines 39-Jährigen auf, der verkehrsbedingt an der Ampel anhalten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.