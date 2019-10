Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Unfall in der Ganterhofstraße in Ravensburg wurde am Samstag eine Frau leicht verletzt.

Gegen 14 Uhr habe ein 25-jähriger Audi-Fahrer laut Mitteilung der Polizei übersehen, dass ein vor ihm fahrender 35-jähriger BMW-Fahrer bereits gebremst hatte. Er fuhr auf und schob das Fahrzeug in den davor stehenden BMW einer 32-Jährigen geschoben. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro.