Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 7000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Ulmer Straße in Ravensburg gefordert. Der 23-jährige Fahrer eines VW-Kombi war nach Angaben der Polizei stadtauswärts gefahren und hatte vor der Kreuzung mit der Möttelinstraße zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 67-jähriger Skoda-Fahrer vor der roten Ampel anhalten musste. Der junge Mann prallte deshalb mit seinem Fahrzeug auf den Wagen seines Vordermannes, wodurch dieser und seine 74-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden.