Leichtathletiktalente der LG Welfen stehen auf Platz eins

Die LG Welfen hat im Lindenhofstadion in Weingarten die baden-württembergischen Mehrkampfmeisterschaften der Aktiven und U18 ausgerichtet. Bei besten Wetterbedingungen und großen Teilnehmerfeldern gelangen den Mädchenmannschaften U18 und U20 der LG Welfen große Erfolge.

Pia Schmidt-Rüdt, Clara Wichmann und Miadel Pooß (U18/TV Weingarten) belegten sowohl im Vier- als auch im Siebenkampf den ersten Platz und sicherten sich damit die Goldmedaille. Die U20 mit Silja Dent, Maxi Mendel und Suvi Odenbach (alle TVW) erzielte im Mannschaftssiebenkampf einen LG-Welfen-Rekord und steht wie die U18 auf Platz eins der württembergischen Bestenliste.

Pia Schmidt-Rüdt steigerte ihre Bestzeit über 100 Meter Hürden auf 15,05 Sekunden, im Hochsprung kam sie auf ihre Saisonbestleistung von 1,60 Meter, die drei Kilogramm schwere Kugel stieß sie auf 12,40 Meter und übertraf damit ihre Bestleistung um einen halben Meter. Im 100-Meter-Lauf sprintete sie 12,93 Sekunden und gewann im Vierkampf die Silbermedaille. Mit 5,16 Metern im Weitsprung lief es für Schmidt-Rüdt stark weiter. Lediglich im Speerwerfen blieb sie mit 28,62 Metern unter ihren Möglichkeiten. Mit einem beherzten 800-Meter-Lauf in 2:53,31 Minuten erzielte sie 4525 Punkte und qualifizierte sich für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften im August in Halle.

Trio gelingt einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte

Clara Wichmanns große Stärke ist der Hochsprung, in dem sie sich um einen Zentimeter auf 1,68 Meter steigerte. Auch im Kugelstoßen (11,00 m) und Speerwerfen (37,00 m) zeigte sie ihr Talent für den Mehrkampf. Mit 4426 Punkten belegte Wichmann Platz fünf im Vier- und Siebenkampf. Miadel Pooß lieferte in 2:44,56 Minuten das beste 800-Meter-Ergebnis der LG Welfen ab. Dem Trio gelang so einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte: Gold im Vierkampf (8055 Punkte, LG-Welfen-Rekord) und im Siebenkampf (12 348 Punkte) der U18.

Silja Dent, Maxi Mendel und Suvi Odenbach hatten die offiziellen baden-württembergischen Meisterschaften der U20 im Mai wegen Abiturvorbereitungen verpasst. In Weingarten durften sie in einem Einlagewettkampf starten. Den Vierkampf gewann Mendel vor Dent, während sich im Siebenkampf die Platzierungen umkehrten. Ihre besten Leistungen zeigte Mendel im Hürdensprint (15,01 sek) und über 200 Meter (26,01 sek). Dent überzeugte im Hochsprung (1,60 m) und im Speerwurf (31,43 m). Auch für Odenbach lief der Siebenkampf rund: Sie erzielte Bestleistungen im Hoch- und Weitsprung, stieß die vier Kilogramm schwere Kugel mit 9,73 Metern am weitesten und lief in 2:40,26 Minuten stark über 800 Meter. Dent lief die 800 Meter in 2:26,32 Minuten und blieb dabei, trotz langer Verletzungspause, drei Sekunden unter ihrer bisherigen Bestmarke. Dieses Ergebnis wurde von Mendel sogar noch getoppt. Sie lief 2:25,50 Minuten, laut ihrer Trainerin Waltraud Rosenfelder fünf Sekunden unter ihrer bisherigen Bestzeit.

Die drei Athletinnen erzielten mit 12 221 Punkten einen Vereinsrekord. In der Einzel-Siebenkampfwertung erzielte Silja Dent (4344 Punkte) einen LG-Welfen-Rekord.