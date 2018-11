Lehrermangel wird in manchen Fächern zum Problem

Die Berufsschulen in Ravensburg haben Schwierigkeiten, manche freigewordene Stelle zu besetzen. Das teilte das Regierungspräsidium Tübingen (RP) auf Anfrage mit. Die Berufsschulen in Deutschland steuern in den nächsten Jahren auf einen Lehrermangel zu, wie aus einer kürzlich von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Studie hervorgeht.

Bis zum Jahr 2030 werden der Studie zufolge an den Berufsschulen bundesweit etwa 60 000 neue Lehrkräfte gebraucht. Denn fast die Hälfte der rund 125 000 Berufsschullehrer gehe bis dahin in Pension, dafür würden zu wenige ausgebildet, heißt es (die SZ berichtete).

In Ravenburg haben die beruflichen Schulen zur Zeit noch genügend Lehrer, wie RP-Pressesprecher Stefan Meißner sagte. Im Schuljahr 2017/18 lag der Versorgungsgrad demnach bei 99,5 Prozent. Im aktuellen Schuljahr hätten sich keine herausragenden Veränderungen ergeben, genaue Zahlen lägen aber noch nicht vor.

Engpässe in Farbtechnik und Raumgestaltung

Probleme gibt es aber schon jetzt in bestimmten Fachrichtungen. An der Gewerblichen Schule bestehen laut Meißner aktuell Engpässe in den Fächern Farbtechnik, Raumgestaltung und Medientechnik, weil es an Bewerbern für diese Stellen fehlt. Auch um Naturwissenschaften zu unterrichten, bewerben sich zu wenige Lehrer. Gerade in diesen Fächern sei es deshalb auch jetzt schon schwierig, im Krankheitsfall oder für Lehrerinnen im Mutterschutz geeignete Vertretungslehrer zu finden.

Langfristig reiße nicht nur der Ruhestand Löcher in manches Kollegium, sondern auch Elternzeiten, Beurlaubungen und Versetzungen. Auf lange Sicht dürfte sich nach Erwartung des RP das Problem der Nachbesetzung von Lehrerstellen weiterhin auf einzelne Fächer konzentrieren.

Schülerrückgang könnte zu Entspannung beitragen

Gerade in den gewerblichen Fächern und den Naturwissenschaften gebe es auch die Möglichkeit des Seiten- oder Direkteinstiegs. Das heißt, wer ein Fach nicht auf Lehramt studiert hat oder aus der Berufspraxis kommt, kann trotzdem an der Schule anfangen. Ob sich Fachleute dafür interessieren, in den Schuldienst einzusteigen, werde auch von der konjunkturellen Lage abhängen. Wenn es der Wirtschaft gut geht, gibt es genug attraktive Jobs in der freien Wirtschaft.

Was zur Entspannung der Situation führen könnte: Nach den Prognosen des Statistischen Landesamtes gehen die Schülerzahlen an beruflichen Schulen landesweit in den kommenden Jahren zurück.