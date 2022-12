Lehrergehälter statt Schulbus: Emmaus-Schule in Uganda kämpft wegen fehlender Gelder

60 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse sind in Deutschland mittlerweile undenkbar, in der Emmaus-Schule in Uganda aber durchaus keine Seltenheit. Seit Jahren unterstützt die Gemeinschaft Immanuel aus Ravensburg die Schule und auch dieses Jahr werden bei der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ wieder Gelder für sie gesammelt.

Unterrichtsstunde in der vierten Klasse der Emmaus-Schule. (Foto: Elena Vitt)

Eigentlich sollte ein Schulbus gekauft werden, um die Kinder sicher von und zur Schule zu transportieren. Diese große Anschaffung muss aber wohl erst einmal warten. „Nach unserer aktuellen Information muss die finanzielle Lage vor Ort wirklich sehr, sehr schwierig sein. Die Kosten für Lebensmittel, Benzin und Strom haben sich meist verdoppelt. Im letzten Monat konnten die Lehrergehälter nicht bezahlt werden und erst kürzlich konnten sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch rückwirkend bezahlen“, sagt Robert Gayer von der Gemeinschaft Immanuel.

Die Anschaffung eines Schulbusses bleibt fraglich

Insofern sei nicht absehbar, ob im nächsten Jahr die Anschaffung eines Kleinbusses zur Schülerbeförderung überhaupt noch in Frage komme, oder ob die Spendengelder aus der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ nicht für die nötigsten Ausgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes verwendet werden müssten.

Die 20-jährige Elena Vitt aus Oberzell ist seit September in Uganda und hilft als Freiwillige zusammen mit ihrem Freund an der Emmaus-Schule. Auch sie hat vor Ort mitbekommen, dass die Gehälter der Lehrerinnen und Lehrer nicht gezahlt werden konnten. Das sei auch keine Seltenheit und belaste die Betroffenen, sagt sie.

„Das ist dann für alle immer schwierig. Dann hatten manche tatsächlich Probleme, ihr Leben weiter zu führen, so wie sie es gewohnt sind. Ich weiß von einem, dass er dann nicht mehr zur Universität gehen konnte, weil er ohne sein Gehalt bestimmte Gebühren nicht bezahlen konnte“, sagt Vitt.

Elena Vitt wurde schon gefragt, ob sie einem Lehrer Geld leihen kann

Der Lehrer hätte dann bei ihr und ihrem Freund gefragt, ob sie ihm etwas ausleihen könnten. „Ansonsten mache ich das nicht gerne, weil ich nicht dieses Klischee unterstützen will, wir wären die weißen Reichen, die dann das Geld geben. Damit habe ich sehr viele Probleme. Aber in dem Fall haben wir ihm das Geld ausgeliehen. Aber das hat er uns jetzt auch wieder zurückgegeben, als er seinen Lohn bekommen hat“, so Vitt.

Viele Lehrer müssten sich Geld von Freunden oder Verwandten ausleihen, weil sie abhängig von den monatlichen Zahlungen der Schule seien.

Elena Vitt kennt die Emmaus-Schule seit sie klein ist, weil ihre Eltern Teil der Gemeinschaft Immanuel sind und die Emmaus-Schule von Beginn an unterstützen. „Ich wollte nach meinem Abitur gerne nach Afrika, in ein Land mit ärmeren Verhältnissen und da hat sich das angeboten, weil ich auch gespannt war, wie es hier an der Emmaus-Schule läuft“, sagt Vitt.

Im Kindergarten sind zwei Lehrkräfte für 80 Kinder verantwortlich

Zu Beginn ihres Aufenthalts in Uganda haben sie und ihr Freund Gabriel den Unterricht der Kinder beobachtet. Einfach unterrichten, können die Beiden die Kinder nicht. Man müsse sich erst einmal daran gewöhnen, wie vor Ort unterrichtet werde, meint Vitt.

„Sie haben viel weniger Materialien zur Verfügung. Die Klassen sind viel größer, unter 60 Kindern gibt es keine.“ In der Baby Class, einem Kindergarten für Drei- bis Sechsjährige, sind sogar 80 Kinder mit zwei Lehrkräften in einem Raum.

In Mathe sind die Kinder weiter als in Deutschland

„Mit vielseitigen Materialien oder technischen Sachen, das kennen die hier gar nicht. Auch Schulbücher für verschiedene Fächer gibt es leider nicht. Aber sie kommen gut zurecht und lernen wirklich viel. Da bin ich immer wieder erstaunt. In Mathe würde ich sogar sagen, sind die Kinder weiter, als die in Deutschland in der gleichen Altersstufe“, sagt Vitt.

Sie hat zu Beginn häufig in der vierten Klasse ausgeholfen und den Kindern von ihrem Heimatland und den Unterschieden zwischen Uganda und Deutschland erzählt.

Da haben wir immer gedankliche Ausflüge nach Deutschland gemacht, um die deutsche Kultur kennenzulernen, sagt sie.

Die Kinder seien sehr interessiert an der deutschen Sprache und Kultur, weil sie wegen der Partnergemeinde immer schon ein bisschen Kontakte dahin gehabt hätten.

Die Kinder kommen auch aus umliegenden Ländern - weil die Emaus-Schule katholisch ist

Die Emmaus-Schule bewege etwas vor Ort und hätte laut Elena Vitt einen großen Unterschied für die Gegend gemacht. Die Kinder, welche die Schule besuchen, kommen nicht nur aus den umliegenden Ortschaften. Viele Eltern aus der Hauptstadt oder anderen Ländern schicken ihre Kinder an die Emmaus-Schule, weil es eine katholische Schule ist.

Das Schulgelände der Emmaus-Schule. (Foto: Elena Vitt)

„Man kann hier die Wertschätzung, zur Schule gehen zu dürfen, auf jeden Fall wahrnehmen. Die Kinder sind viel begeisterter dabei im Unterricht“, sagt Vitt. Weihnachten wird sie dieses Jahr in der Emmaus-Gemeinschaft feiern. Normalerweise gibt es immer ein großes Fest. Dieses Jahr wird es wegen einem Ebola-Ausbruch in Uganda wohl nicht so groß werden.

Die Menschen müssten gerade bei Großveranstaltungen vorsichtig sein. Trotzdem freue sie sich auf ein besonderes Weihnachtsfest: Mit Menschen aus einer anderen Kultur, und aufgrund der Hitze in einem Kleid statt mit Mütze und Schal.