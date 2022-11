Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Clubheim des Tanzsport Clubs dancepoint Königsbrunn fand am ersten Novemberwochenende das sogenannte Lechtanz Festival der Senioren statt. Ausgetragen wurden Tanzsport-Turniere der Standard- sowie Lateinsektion. Der Amateur Tanzsport Club Blau-Rot Ravensburg war bei diesem Turnier durch das Paar Sopna Pulicottil und Norbert Thorsten Mayr vertreten. In der Startklasse der Senioren I C-Standard ertanzen sich die Beiden im Finale den vierten Platz und schrammten mit einer gemischten Wertung somit nur knapp an einem Podestplatz vorbei. Foto: ATC Ravensburg