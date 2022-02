Lebkuchenherzen verziert bei Kambly für guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Konditoren von Kambly verzierten in der letzten vorweihnachtlichen Zeit Lebkuchenherzen von Hand für einen guten Zweck.

Die Aktion wurde mit 406 liebevoll gestalteten Herzen sehr gut angenommen. Pro verkauftes Herz gingen zwei Euro an die Stiftung Valentina. „Wir alle freuen uns über die Summe von 812 Euro“ so Martina Pretti, Leiterin des Kambly Direktvertriebs Ravensburg. Einen symbolischen Scheck durfte Renate Peter, die Mitbegründerin der Stiftung Valentina, pünktlich am Valentinstag entgegennehmen. Der Projektpartner der Stiftung Valentina ist ein mobiles Kinderpalliativ-Team der Uniklinik Ulm, das 2016, acht Wochen vor dem Tod von Valentina, von ihren Eltern gegründet wurde. Das gesamte Team arbeitet ehrenamtlich. Die Stiftung ermöglicht es, dass schwerstkranke Kinder in ihrer letzten Lebenszeit intensivmedizinisch palliativ durch die Uniklinik Ulm versorgt werden. So können sie die Zeit, die ihnen noch bleibt, zu Hause bei ihren Familien verbringen und dort in Geborgenheit Abschied nehmen.

„Ein herzliches Dankeschön geht an all die Ravensburger, die mit dem Kauf eines Lebkuchenherzens diesen guten Zweck unterstützt haben“, so Martina Pretti.