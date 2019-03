Lebensraum für viele Vögel

Beim Abwasserzweckverband Mariatal sind Vögel gern gesehen: In einer großen Voliere in den Büroräumen leben fünf verbandseigene Nymphensittiche. Und draußen auf dem Betriebsgelände des Klärwerks Langenwies Oberzell hängen jede Menge Nistkästen. Auf Initiative der Klärwerk-Mitarbeiter und mit ihrer tatkräftigen Unterstützung haben kürzlich Naturschützer von BUND und Nabu die alten Nistkästen gereinigt und 22 neue aufgehängt.

Wer die Schranke passiert hat und auf das Hauptgebäude des Klärwerks zugeht, sieht zur Rechten zwei große, freistehende Fichten. Am Stamm der einen leuchtet auffällig ein neues rotweißes Meisenhäuschen. Weiter stammaufwärts ist eine Art Tonne mit Ketten und Metallwinkeln am Baum fixiert. Am Eingang hat sie ähnlich einem Balkon eine solide hölzerne Sitzstange, darüber ein kleines Vordach. Die edle Wohnstube ist ebenfalls neu und für ein Turmfalkenpaar gedacht.

Der Vogelschutz auf dem Klärwerkgelände hat offenbar Tradition. Wann genau die älteren Nistkästen aufgehängt wurden, weiß heute keiner mehr, sagt der technische Betriebsleiter Alexander Härdtner. Sie sollen auf eine Kooperation mit dem BUND zurückgehen und um die 30 Jahre alt sein. Klar ist aber, dass seit Jahren keiner sie mehr kontrolliert und gereinigt hat. Den Mitarbeitern beim Klärwerk war das aber ein Anliegen, berichtet Härdtner. Deshalb hat er beim BUND nach Rat und Hilfe gefragt.

BUND-Mitglied Franz Gitschier und der Nabu-Vorsitzende Willi Mayer haben sich daraufhin gemeinsam das Gelände des Klärwerks angesehen. Nach ihrer Einschätzung bieten Bäume, Hecken und Naturwiesen dort gute Lebensräume. Mayer schätzt, dass derzeit etwa 20 verschiedene Vogelarten rund um das Klärwerk Brutplätze finden. Darunter Rotkehlchen, Zaunkönig und Schwanzmeise, also durchaus seltene Arten. Jetzt im Frühling sind in den blattlosen Zweigen der Laubbäume die Nester derjenigen Vögel zu sehen, die nicht in Nistkästen brüten, wie Zaunkönig, Zilpzalp und Buchfink.

Die beiden Vogelschützer haben die alten Nistkästen abgehängt und gereinigt. Das war gar nicht so einfach, sagt Mayer. Denn seit die Kästen hängen, sind die Bäume einige Meter in die Höhe gewachsen. Da hat die lange Leiter der Klärwerksmitarbeiter gute Dienste geleistet. Inzwischen hängen die alten Kästen wieder und eine ganze Reihe neuer Vogelbehausungen dazu. Im kommenden Jahr will Mayer dazu noch zehn Starenkästen aufhängen.

Der Nabu-Vorsitzende rechnet damit, dass vor allem Blau- und Kohlmeisen die frisch aufgehängten Nistkästen beziehen. Sie sind Höhlenbrüter und lieben es dunkel im Nest. Für Halbhöhlenbrüter wie Rotkehlchen und Hausrotschwanz hat er anders konstruierte Wohnungen besorgt, in die mehr Licht einfällt. Ein Nistkasten hängt vor dem Fenster des Bürogebäudes, so dass Härdtner ihn vom Schreibtisch aus sehen kann. Er ist schon gespannt auf die künftigen Bewohner. Eins ist sicher: Sie werden schöner singen als die Nymphensittiche des Zweckverbands. „Die machen nur Lärm“, sagt Härdtner.

Und was hat es mit dem Turmfalkenkasten auf sich? Den hat der Nabu dem Abwasserzweckverband gespendet, berichtet Mayer. Der Nabu-Vorsitzende ist selber neugierig, ob Turmfalken den Kasten entdecken und beziehen. Den Meisenkasten ein paar Meter tiefer jedenfalls hat ein Blaumeisenpärchen besetzt, kaum dass die Naturschützer die Leiter vom Baum genommen hatten. „Das ist für uns der größte Lohn“, sagt Gitschier.