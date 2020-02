Lebensraum der Steinkrebse wird verbessert

Die Arbeiten zur Förderung und Stärkung des Steinkrebsvorkommens im Eckerschen Tobelbach beginnen am Dienstag, 25. Februar. Wie die Stadt mitteilt, werden im Rahmen des Modellprojekts zur Realisierung des landesweiten Biotopverbunds in Baden-Württemberg in dem Gewässerabschnitt zwischen der Gänshaldenstraße und dem Locherhofweg gezielte Artenschutzmaßnahmen zur Optimierung des Steinkrebslebensraums durchgeführt.

„Der Eckersche Tobelbach beherbergt mit dem Steinkrebs eine seltene Flusskrebsart“, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Die Bestände in Baden-Württemberg seien stark rückläufig und werden deshalb nach der Roten Liste gefährdeter Arten als „stark gefährdet“ eingestuft. Im Zuge des Modellprojekts soll der Lebensraum durch artspezifische ökologische Maßnahmen so aufgewertet werden, dass eine stabile Populationen des Steinkrebses aufgebaut werden kann. „Im Sinne der Lebensraumaufwertung werden innerhalb des Gewässers punktuelle Strukturen geschaffen, die den Lebensraumansprüchen des Steinkrebses entsprechen. Neben dem Einbringen von Kies und Störsteinen ist die Anlage von Totholzstrukturen wie Wurzelstöcke, Pfahlreihen sowie Stamm- und Astmaterial vorrangiges Ziel“, so die Stadt abschließend.

Während der Arbeiten kann es zu kurzzeitigen Einschränkungen für den Auto- und Radverkehr sowie für Fußgänger kommen.