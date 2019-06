Lebensmittel retten kommt in Oberschwaben nicht so gut an

Lebensmittel vor dem Müll bewahren, die Umwelt schonen und dabei auch noch Geld sparen – das Konzept hinter der Foodsharing-App „Too Good To Go“ scheint zu schön um wahr zu sein. Die „Schwäbische Zeitung“ berichtete bereits vor zwei Wochen. Dennoch und der derzeit unzähligen Umweltdiskussionen zum Trotz scheint Oberschwaben den Ballungsräumen der Republik deutlich hinterher zu hinken, was die Lust am Lebensmittelretten angeht.

Neben den bundesweit agierenden Ketten Backwerk und Nordsee und der Real-Filiale in Weingarten gibt es nur zwei regionale Betriebe, die ihr überschüssiges Essen zu vergünstigten Preisen an Selbstabholer abgeben. „Das ist mir ein absolutes Rätsel. Es gibt nur Vorteile. Sowohl für unseren Betrieb, als auch für die Kunden“, sagt Nicole Köppe. Sie war mit ihrem Lebensmittelgeschäft für britische Spezialitäten „Little Britain“ die erste, die in Ravensburg verderbliche Lebensmittel kurz vor Ladenschluss billiger abgegeben hat.

Seit Juni sind acht Mayer-Filialen dabei

„Ich hatte damals die Vorstellung der App bei ‚Die Höhle der Löwen‘ gesehen und sofort eine Mail an die Macher geschrieben – zwei Wochen später war ich dabei“, erzählt sie. Seither kommen kurz vor Ladenschluss Kunden und retten für kleines Geld Tee, Kekse, Konserven und Lebensmittel vor dem Müll. Und dabei habe die App sogar neue Kunden in ihren Laden gelockt. „Dass das hier so langsam anläuft, ist in meinen Augen aber ein Ding, dass typisch für Oberschwaben ist. Ich bin wochenlang zu verschiedenen Läden und Gastronomen gegangen und habe von dem Konzept berichtet. Die Skepsis war deutlich größer als das Interesse. Die Oberschwaben sind eben eher unflexibel, träge und schauen erst einmal, ob so etwas bei den anderen funktioniert, bevor sie selbst mitmachen.“

Auch Seraphine Mayer-Wagner aus der Geschäftsleitung der Bäckerei Mayer aus Isny im Allgäu berichtet ausschließlich von positiven Rückmeldungen der Kunden. Sie schätzt vor allem, dass die Kunden nicht wissen, was sie erwartet: „Es ist eine Art Überraschung. Jeder darf sich ein Paket aus Waren zusammenstellen, die am Tag übrig geblieben sind. Das hält Menschen fern, die einfach nur billig Lebensmittel abstauben möchten und das Handwerk dahinter nicht wertschätzen und bringt uns eigentlich nur die, die die App aus Gründen der Nachhaltigkeit verwenden.“

Im September 2018 sind drei der insgesamt 27 Filialen des Familienbetriebs mit dem „Too Good To Go“-Konzept gestartet. Unter anderem auch das Geschäft in der Ravensburger Gartenstraße. „Dort läuft es am besten. Sicher, weil dort mehr Studenten leben und vor allem junge Menschen mit Smartphone und Apps den Alltag bestreiten“, sagt Mayer-Wagner im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Während der Testphase wurden schon fast 600 Portionen Backwaren vor dem Müll bewahrt. Seit Juni hat Mayer-Wagner, die im heimischen Betrieb das Marketing leitet, fünf weitere Filialen hinzugenommen.

Deshalb ruft Seraphine Mayer-Wagner ebenso wie Nicole Köppe die Gastronomen, Bäcker, Metzger und Einzelhändler der Region auf, Nachhaltigkeits-Konzepte wie „Too Good To Go“ zu nutzen. „Umso mehr Betriebe mitmachen, umso bekannter wird die App und umso mehr Lebensmittel machen Kunden glücklich, anstatt in den Müll zu wandern.“ Köppe meint: „Es ist eine Win-Win-Win-Situation. Es kam noch kein Kunde zu uns und hat gesagt: ‚Doof, dass ihr Lebensmittel rettet‘. Alles finden das Konzept super. Es gibt nichts, was dagegen spricht.“